Premierskandidaat Hariri stapt op, chaos in Libanon

Saad Hariri. Beeld AFP

Al voordat Hariri opstapte was het ooit zo welvarende Midden-Oosterse land de wanhoop nabij. Libanon is nagenoeg failliet. De lira is in twee jaar tijd pakweg 90 procent van zijn waarde verloren en dan is er ook de nog altijd wijdverbreide volkswoede over de gigantische explosie in de haven van Beiroet vorig jaar, die een deel van de hoofdstad wegvaagde.

Onder druk van demonstraties stapte het Libanese kabinet op na die explosie, waarbij zeker 209 mensen overleden, er nog eens 7500 gewond raakten en 300.000 Libanezen hun huis verloren. De financiële situatie is sindsdien alleen maar slechter geworden. Minstens de helft van de bevolking is in armoede vervallen, en regelmatig kampt het land met stroomstoringen die soms wel dagen duren. De Wereldbank spreekt van een van de grootste crises in 150 jaar.

‘Moge God dit land redden’

De nood is dus hoog om een nieuwe regering te vormen, niet in de laatste plaats omdat andere landen pas miljarden euro’s steungeld willen verstrekken als een nieuw kabinet gevormd is dat hervormingen kan doorvoeren en corruptie wil aanpakken.

Maar nu is de persoon die het parlement had aangewezen om het land uit het slop te trekken dus opgestapt. “Het gaat president Aoun en mij niet lukken overeenstemming te bereiken,” zei de pro-westerse en soennitische Hariri gisteren. “Moge God dit land redden.”

Hariri had een dag eerder een nieuwe lijst met 24 ministers voorgedragen aan Aoun. Maar de president had volgens de kandidaat-premier ‘fundamentele’ aanpassingen geëist die hij niet kon accepteren. “Het is duidelijk dat we het niet eens gaan worden. Daarom trek ik mij terug.”

Groeiende wanhoop

De christelijke Aoun beschuldigt Hariri ervan onvoldoende christelijke vertegenwoordiging aan te wijzen, terwijl Hariri de president verwijt een te groot aandeel in de regering te willen hebben. Onder het sektarische machtsdelingssysteem van Libanon moet de premier een soenniet zijn, de president een christen en de parlementsvoorzitter een sjiiet.

De politieke patstelling voedt intussen de groeiende wanhoop onder de bevolking. Na de aankondiging van Hariri gingen zijn aanhangers de straat op om te protesteren. Rubber banden en vuilnisbakken werden in brand gestoken door demonstranten en de oproerpolitie vuurde volgens tv-zender Al Jazeera rubberkogels af op betogers in Beiroet.