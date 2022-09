Premier Zweden stapt op na verkiezingsoverwinning rechtse partijen

Magdalena Andersson na haar speech zondagavond, na de verkiezingen in Zweden. Beeld AFP

De uitslag liet na de verkiezingen van zondag enkele dagen op zich wachten. Het was een nek-aan-nekrace tussen linkse en rechtse partijen. De sociaaldemocraten van Andersson werden de grootste met ruim 30 procent van de stemmen, maar de linkse coalitie waarin de partij zat heeft geen meerderheid gehaald. Vier samenwerkende rechtse partijen hebben dat wel. Voor de premier reden om af te treden. Ze zat sinds vorig jaar op haar post en was de eerste vrouwelijke premier van het land.

Gedoogconstructie

Onder de vier rechtse partijen, die samen een blok vormen, is ook de extreemrechtse partij Zweden Democraten (SD). SD werd lange tijd uitgesloten, maar is niet meer te negeren nu die een vijfde van de stemmen heeft gekregen. Het is voor het eerst dat met de partij wordt samengewerkt, al lijkt het erop dat SD geen officiële rol krijgt in het kabinet. Er wordt gedacht aan een gedoogconstructie. De partij wil dat Zweden de immigratie flink beperkt.

Ulf Kristersson, leider van de rechts-conservatieve partij De Gematigden, neemt nu de leiding om een nieuwe regering te vormen in Zweden. ‘Bedankt voor het vertrouwen,’ schrijft hij in een eerste reactie op Facebook aan zijn kiezers. ‘Nu brengen we Zweden op orde.’