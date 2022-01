Premier Soedan treedt twee maanden na coup alweer af, twee doden bij protesten

De Soedanese premier Abdullah Hamdok Beeld EPA

In dezelfde toespraak zei Hamdok dat een rondetafelgesprek nodig is om tot een nieuw akkoord te komen voor de overgang van Soedan naar een functionerende democratie.

Het leger in Soedan, een van de grootste landen in Afrika, had Hamdok eind oktober afgezet en de noodtoestand uitgeroepen. De militairen stelden dat ze zo een burgeroorlog wilden voorkomen. Hamdok stond tot dat moment aan het hoofd van een overgangsregering waar zowel militairen als burgers deel van uitmaakten. Die moest Soedan naar vrije verkiezingen leiden nadat dictator Omar al-Bashir in 2019 was afgezet na massaprotesten.

Grote protesten

Het optreden van het leger leidde tot grote protesten in Soedan, waarbij tientallen doden vielen. Ook was er veel internationale kritiek. Onder meer de EU en de VS eisten dat Hamdok zijn oude functie zou terugkrijgen. Het leger ging daar uiteindelijk mee akkoord, na bemiddeling door prominente Soedanezen.

Bij zijn heraantreden riep Hamdok alle Soedanezen op om “in het belang van het land” hun meningsverschillen aan de kant te zetten. Maar de premier slaagde er niet in om een einde te maken aan de onrust in het Oost-Afrikaanse land, dat onder meer grenst aan Egypte en de Rode Zee.

Ook zondag gingen op meerdere plaatsen weer duizenden demonstranten de de straat op. Zij zijn klaar met de militairen en eisen dat het leger per direct alle politieke macht overdraagt aan de bevolking. Ze schreeuwden ‘macht aan het volk’. Bij de protesten kwamen volgens medische hulpverleners twee demonstranten om.

De premier zei dat zijn pogingen om de groeiende kloof te overbruggen en geschillen tussen de politieke krachten op te lossen, zijn mislukt. Hamdok waarschuwde dat de aanhoudende politieke patstelling sinds de militaire overname het land in een nog veel diepere crisis kan storten en de toch al gehavende economie van het land nog verder zou kunnen schaden. Volgens de premier geeft zijn vertrek ruimte aan iemand anders om de natie te leiden en de overgang naar een “civiel, democratisch land” te voltooien. Het is nog onduidelijk wie die persoon zal moeten zijn.