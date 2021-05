Premier Rutte roept KLM op niet meer over Belarus te vliegen

Demissionair premier Mark Rutte. Beeld ANP

“Het is ons duidelijk dat de Wit-Russische (Belarussische, red.) autoriteiten zeer onbetrouwbaar zijn bij het beheer van het luchtruim,” zei Rutte in Brussel voor aanvang van een Europese top en na overleg met verschillende andere regeringsleiders. De 27 EU-leiders bespraken de situatie in Belarus vanwege de gedwongen landing zondag van een Ryanair-vlucht vanuit Griekenland naar Litouwen in de Belarussische hoofdstad Minsk.

Aan boord van het vliegtuig zat een belangrijk kopstuk van de oppositie, journalist Roman Protasevitsj, die door de Belarussische autoriteiten van boord werd gehaald en gearresteerd.

Luchtvaartmaatschappij KLM liet eerder zondag weten nog wel door het Belarussische luchtruim te zullen vliegen. De maatschappij zei geen veiligheidsrisico te zien en stelt dat het vluchtschema ‘normaal zal worden voortgezet’. KLM had daarvoor onder andere overleg gehad met de overheid en een risicobeoordeling uitgevoerd. Verschillende andere maatschappijen mijden het Belarussische luchtruim voorlopig wel.

Luchtruim mijden

Vanuit onder meer het Verenigd Koninkrijk en Litouwen klinkt de roep om het luchtruim van Belarus te mijden. De Letse maatschappij airBaltic geeft daaraan wel gehoor. Zolang de situatie onduidelijk is, blijven de vliegtuigen weg uit het Belarussische luchtruim.

Wizz Air, de grootste prijsvechter van Oost-Europa, vliegt met zijn toestellen ook om Belarus heen. Dat betekent dat de vluchten tussen Kiev in Oekraïne en Tallinn in Estland van Wizz Air het luchtruim van Belarus mijden. Ook verschillende andere routes van Wizz Air van en naar de Baltische staten vliegen doorgaans over Belarus. Net als airBaltic houdt Wizz Air de situatie nauwlettend in de gaten.

Litouwen zei later dat het land geen toestemming zal geven voor vertrekkende of inkomende vluchten die het Belarus luchtruim doorkruisen. “Alle vluchten van en naar Litouwse luchthavens via het Belarussische luchtruim zijn vanaf dinsdag verboden,” zo werd door het ministerie van Transport bekendgemaakt.

Sancties

De gedwongen landing van het Ryanair-toestel in Minsk en de arrestatie van Roman Protasevitsj hebben geleid tot veel woedende internationale reacties. De EU wil een internationaal onderzoek naar de gedwongen landing van het toestel. “Bij het uitvoeren van deze dwang hebben de autoriteiten van Belarus de veiligheid van passagiers en bemanning in gevaar gebracht,” zegt de chef van het buitenlands beleid van de EU, Josep Borrell, in een verklaring maandagochtend. “Het is de zoveelste schaamteloze poging van de Belarussische autoriteiten om de oppositie het zwijgen op te leggen.” Hij noemde de omleiding van het vliegtuig een ‘ontoelaatbare stap’ die wijst op een verdere verslechtering van de betrekkingen tussen beide partijen.

De EU-leiders bespreken aanvullende sancties tegen Belarus op een top die maandagavond in Brussel is begonnen. Volgens Frankrijk zouden vliegtuigen van de nationale maatschappij Belavia van Europese luchthavens geweerd moeten worden. Ook zouden ze niet meer in het Europese luchtruim moeten worden toegestaan. Volgens het Élysée wordt gewerkt aan een pakket maatregelen dat verder gaat dan sancties tegen individuen. Ook zouden grondtransportverbindingen met de EU opgeschort kunnen worden.