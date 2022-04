Premier Johnson zegt sorry tegen Brits parlement voor overtreden coronaregels

De Britse premier Boris Johnson. Beeld REUTERS

“Op de eerste zittingsdag grijp ik de kans mijn welgemeende excuses te herhalen in dit Huis,” zei Johnson onder andere. De Britse premier kreeg vorige week een boete voor een bijeenkomst ter ere van zijn verjaardag op 19 juni 2020. “Het kwam destijds, en ook daarna, niet bij me op dat zo’n bijeenkomst vlak voor een essentiële vergadering over Covid-19, inbreuk zou zijn op de regels. Dat was fout van mij,” aldus Johnson.

De voorzitter van het Britse Lagerhuis, Lindsay Hoyle, staat oppositiepartij Labour toe donderdag te debatteren over de vraag of Johnson het parlement heeft misleid met zijn overtredingen. Labourleider Keir Starmer mag wat hem betreft een motie indienen om dat debat aan te vragen. De tekst zal woensdag worden gepubliceerd.

De oppositie zal het parlement vermoedelijk vragen deze kwestie Johnson door te verwijzen naar een parlementaire onderzoekscommissie. Deze kan dan uitmaken of de premier opzettelijk de Lagerhuisleden op het verkeerde been heeft gezet met zijn reacties op de beschuldigingen van wetsovertredingen in Downing Street.

Het is de vraag of de motie het haalt. De Conservatieven hebben een ruime meerderheid in het Lagerhuis. Een behoorlijk aantal partijgenoten van Johnson moet met de oppositie meestemmen om een parlementair onderzoek in gang te zetten. Vooralsnog heeft slechts een handjevol van hen openlijk kritiek geuit op de premier.

Partygate

De Britse premier liet vorige week al weten dat hij de boete had betaald en bood toen ook al zijn publieke verontschuldigingen aan. De boete volgde op onderzoek van de Britse politie naar twaalf bijeenkomsten met overheidspersoneel, onder meer in Downing Street 10, het kantoor van Johnson. De affaire rond feestjes en borrels staat bekend onder de naam Partygate.

De positie van Johnson kwam vanwege het schandaal eerder dit jaar al zwaar onder druk te staan. Meerdere leden van zijn Conservatieve Partij riepen op tot zijn aftreden. Oppositieleider Starmer van Labour heeft na de bekendmaking van de boetes opnieuw Johnsons vertrek geëist. Ook vindt hij dat de Britse minister Rishi Sunak van Financiën zijn ontslag moet indienen, omdat hij aanwezig was bij het verjaardagsfeest.