Premier Johnson dreigt met harde breuk na brexit-overgangsfase

In dat geval wil Londen dan een akkoord met de EU naar Australisch voorbeeld. De EU heeft met Australië tot nu toe slechts een raamakkoord, over onder meer technische obstakels. In het algemeen vindt de handel tussen Europa en Australië plaats op basis van de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Toegepast op Groot-Brittannië wordt dat dus de gevreesde ‘No Deal’. Volgens Johnson zou zijn land daar ‘prima bij gedijen’.

Johnson zei verder dat een overeenkomst alleen mogelijk is als de EU-onderhandelaars bereid zijn ‘hun huidige standpunten te heroverwegen’. De EU op haar beurt beschuldigt Groot-Brittannië ervan niet serieus te onderhandelen.

Overgangsfase

Groot-Brittannië stapte eind januari uit de EU. Maar in een overgangsfase tot eind dit jaar behoort het land nog tot de Europese interne markt en de douane-unie, zodat er in de praktijk nog bijna niets veranderd is. Als er geen verdrag komt over de toekomstige relaties, kan het begin 2021 tot een harde economische breuk komen met toltarieven en andere handelsbelemmeringen.

De belangrijkste knelpunten zijn de toegang van Europese boten tot Britse viswateren en staatssteun aan industrieën. De EU is vastbesloten om te zorgen voor een ‘gelijk speelveld’ voor de concurrentie, zodat Britse bedrijven niet de milieunormen kunnen ondermijnen of overheidsgeld in Britse industrieën kunnen pompen. Groot-Brittannië beschuldigt de EU ervan eisen te stellen die het niet heeft opgelegd aan andere landen waarmee het vrijhandelsovereenkomsten heeft, zoals Canada.

15 oktober deadline

In een verklaring die door het kantoor van de premier zondag naar buiten is gebracht staat dat Johnson vandaag aan de EU mededeelt dat 15 oktober wat hem betreft de deadline is voor het sluiten van een akkoord. “Als we het tegen die tijd niet eens kunnen worden, dan zie ik niet dat er een vrijhandelsovereenkomst tussen ons komt, en dat moeten we allebei accepteren en verder gaan’’, zal hij zeggen.

“We kunnen en willen geen compromis sluiten over de basisprincipes van wat het betekent om een ​​onafhankelijk land te zijn. Als regering bereiden we ons voor, aan onze grenzen en in onze havens, om er klaar voor te zijn. We zullen de volledige controle hebben over onze wetten, onze regels en onze viswateren.’’