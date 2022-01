Premier Haïti ontsnapt aan “moordaanslag” op nationale feestdag

De Haïtiaanse premier Ariel Henry Beeld REUTERS

De moordpoging vond plaats tijdens festiviteiten rondom een nationale feestdag. Politie en gewapende groeperingen kwamen met elkaar in botsing tijdens een viering in Gonaïves, zo’n 150 kilometer ten noorden van de hoofdstad Port-au-Prince. Daar werd 200 jaar geleden de Haïtiaanse onafhankelijkheidsverklaring ondertekend.

Volgens Henry was de aanval op hem persoonlijk gericht. Voorafgaand aan zijn bezoek aan Gonaïves was er al veel verzet van burgers en gewapende bendes. “Ik wist dat het bezoek een risico was”, verklaarde Henry in een telefonisch gesprek met AFP.

Kogelafdruk op voorruit

Op foto’s die door het kantoor van Henry met het persbureau zijn gedeeld is een afdruk van een kogel op de voorruit van zijn gepantserde voertuig te zien. Ook zijn op sociale media beelden geplaatst waarop te zien is dat de premier zijn auto probeert te bereiken, terwijl hij onder vuur wordt genomen. In een tweet schrijft hij: “Vandaag de dag zijn onze vijanden, de vijanden van het Haïtiaanse volk, de terroristen die niet aarzelen om geweld te gebruiken om uit alle macht te doden, of te ontvoeren, mensen van hun vrijheid te beroven, te verkrachten. Alles te doen voor geld.”

Er heerst al langer veel onrust in Haïti als gevolg van onder meer armoede, natuurrampen en bendegeweld. Er is al twee jaar geen functionerend parlement. Bovendien is de crisis sinds de moord op president Moïse alleen maar groter geworden. Moïse werd vermoedelijk vermoord door buitenlandse huurlingen, maar wie hen heeft ingehuurd is nog altijd onduidelijk.

Enkele weken na de moord op de president werd Henry beëdigd. Toen zijn betrokkenheid bij de moord op president Moïse werd onderzocht, ontsloeg hij de openbaar aanklager.

Henry heeft beloofd nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar een datum hiervoor ontbreekt nog.