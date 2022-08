Premier Australië had heimelijk drie extra ministersposten

De voormalige premier van Australië, Scott Morrison, in augustus vorig jaar. Beeld EPA

Australië is in de ban van een curieus politiek schandaal. De vorige premier van het land, Scott Morrison, heeft zichzelf tijdens zijn regeerperiode tussen 2018 en 2022 in het geheim drie ministersposten toebedeeld. Tijdens de coronapandemie werd hij minister van financiën, voor volksgezondheid en voor grondstoffen. Op die posten zaten al ministers. Niet alle kabinetsleden waren ervan op de hoogte dat er naast hen nog iemand bevoegd was op hun beleidsterrein.

Anthony Albanese, de huidige premier, bevestigde maandag de onthulling door journalisten. Hij noemt de heimelijke toe-eigening van macht door zijn voorganger ‘onacceptabel’ en ‘ronduit vreemd’. “Dit is slecht leiderschap, dat we belachelijk zouden maken als het in een niet-democratisch land zou gebeuren,” zei hij. “Dit is niet zomaar een lokale voetbalclub. Dit is de regering van Australië, die het volk onwetend hield over de verdeling van de ministeriële verantwoordelijkheden.” Morrison zelf wil niet reageren.

Morrison blokkeerde onderzoek naar gas in zee

De duplicatie van ministersposten leidde tot vreemde situaties. Zo gebruikte Morrison zijn macht als tweede minister voor grondstoffen om onderzoek naar gas in zee bij de oostelijke staat New South Wales te blokkeren, terwijl de eigenlijke minister daar juist voor was. Toenmalig minister van financiën Mathias Cormann kwam er pas vorige week achter dat ook Morrison beslissingen nam op zijn beleidsterrein. Morrisons vicepremier Barnaby Joyce was eveneens niet op de hoogte van de dubbele bezetting van sommige posten. “Ik ben het er ook niet mee eens. Ik geloof in een regeringsvorm waarin ministers verantwoordelijk zijn voor hun eigen portefeuille. We hebben hier geen presidentieel stelsel.”

Volgens de gouverneur-generaal, de vertegenwoordiger van de Britse Kroon die regeringen in Australië benoemt, is er niets onoorbaars gebeurd. “Het is niet ongebruikelijk dat ministers worden benoemd om departementen te leiden die afwijken van hun verantwoordelijkheid op grond van hun portefeuille,” stelt een woordvoerder in een e-mail aan persbureau Reuters. De benoemingen zijn volgens die verklaring in lijn met de grondwet en konden plaatsvinden zonder een beëdigingsceremonie. De keuze om er al dan niet over te publiceren is aan de regering. De gouverneur-generaal volgde naar eigen zeggen gebruikelijke procedures en handelde op advies van de regering door Morrison bevoegdheden te geven buiten zijn eigen departement.

De huidige premier Albanese hekelt de geheimzinnigheid rondom de benoemingen. Hij wint juridisch advies in om eventueel stappen tegen Morrison te kunnen ondernemen.