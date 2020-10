Premier Ardern boekt grote overwinning in Nieuw-Zeeland

Premier Jacinda Ardern tijdens de bijeenkomst van de Labour Party in Auckland. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Al na de eerste uitslagen werd duidelijk dat Ardern afstevende op een tweede termijn als minister-president, een functie die zij sinds 2017 bekleedt. De voorsprong gaf haar partij niet meer uit handen, zo blijkt nu bijna alle stemmen zijn geteld. De Labour Party vergaart daarmee de absolute meerderheid. De centrumrechtse oppositiepartij National volgt met 26,8 procent op ruime afstand.

“Nieuw-Zeeland heeft de Labour Party de grootste steun gegeven in bijna vijftig jaar,” zei Ardern op een bijeenkomst waarop de verkiezingsuitslag werd gevierd. “We zullen die steun niet voor kennisgeving aannemen. En ik beloof dat we een partij zullen zijn die regeert namens iedere Nieuw-Zeelander.”

Al tijdens het tellen van de uitslag gaf de leider van de oppositie, Judith Collins, haar nederlaag toe in een telefoontje aan Ardern. “Gefeliciteerd met de uitslag want het is - denk ik - een uitstekend resultaat voor de Labour Party.” Collins’ partij krijgt waarschijnlijk rond de 35 zetels in het 120 leden tellende parlement, het slechtste resultaat in twintig jaar.

De verkiezingen van zaterdag vonden een maand later plaats dan de bedoeling was. De gang naar de stembus werd uitgesteld vanwege een nieuwe uitbraak van het coronavirus in het land.

Succesvolle leider

Ardern wordt beloond voor haar succesvolle aanpak van het virus, dat in Nieuw-Zeeland feitelijk is uitgestorven. Binnenlands wordt het virus al tijden niet meer overgedragen en áls dat gebeurt, deinst de premier er niet voor terug op basis van enkele besmettingen hele steden terug in de lockdown te duwen.

Naast de pandemie kreeg Ardern in haar eerste termijn te maken met enkele crises, zoals de aanslag op twee moskeeën in Christchurch met 51 slachtoffers en een uitbarsting van de vulkaan White Island, waarbij 21 mensen omkwamen. Ze toonde zich tijdens die crises een empathisch leider.

Ardern, dochter van een politieman, groeide op in een mormoons gezin, maar gaat tegenwoordig door het leven als agnosticus. Zij keerde zich af van de kerk wegens onder meer het niet-erkennen van homorechten.

Nog onduidelijk is hoe de nieuwe regering eruit gaat zien. Labour vormde met de Green Party en New Zealand First een regeringscoalitie. De Groenen behaalden 7,6 procent van de stemmen, maar New Zealand First van vicepremier Winston Peters behaalde met 2,7 procent van de stemmen niet eens de kiesdrempel van 5 procent.