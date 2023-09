Portugal wil leegstaande huizen – dat zijn er nogal wat – gedwongen verhuren. Gaat dat werken?

Portugal heeft een gigantische voorraad leegstaande huizen, en tegelijk een hardnekkig tekort aan betaalbare woningen. Met een omstreden maatregel – de gedwongen verhuur van leegstand – belooft de overheid verandering. Gaat dat werken?

De straten van Lissabon stroomden vol op 1 april dit jaar. 30.000 mensen kwamen bijeen voor het grootste woonprotest dat de stad én het land – nog eens 10.000 demonstranten gingen de straat op in vijf andere Portugese steden – ooit zag. Ter vergelijking: het Amsterdamse woonprotest in dat in 2021 landelijke aandacht trok, kreeg zo’n 18.000 mensen op de been.

Portugal heeft geen lange geschiedenis van woondemonstraties. “Maar we zijn op een punt gekomen dat we geen andere optie hebben,” zegt Rita Silva, die promoveert op de Portugese wooncrisis en de protesten mede organiseert. Portugal worstelt al jaren met stijgende huur- en koopprijzen, deels vanwege toeristen, expats, ‘digital nomads’ en buitenlandse investeerders die het land weten te vinden. Volgens Silva vormden de inflatie en de gestegen rente samen de druppel.

De huurprijzen in Lissabon stegen vorig jaar met 37 procent; voor een appartement met twee slaapkamers betaal je gemiddeld 1400 euro. Meer dan de helft van de Portugese bevolking verdient minder dan 1000 euro per maand en een kwart leeft van een minimumloon, 760 euro per maand. Eén op de vijf Portugezen leeft onder de armoedegrens. Silva: “Het is gewoon niet meer te doen, ook niet voor de middenklasse.”

Veel bombarie

Nog vóór de massademonstratie – maar ná de aankondiging daarvan, benadrukt Silva – beloofde de Portugese overheid verandering. Met veel bombarie werd een pakket aan maatregelen aangekondigd onder de noemer Mais Habitação (Meer Huisvesting). Veel aandacht ging uit naar één opvallende maatregel: de gedwongen verhuur van leegstaande huizen.

De leegstand in Portugal is enorm. Volgens de nationale laatste telling in 2021 stonden 723,215 huizen leeg, 14 procent van alle woningen; datzelfde percentage geldt in Lissabon. In de binnenstad staat een derde van alle woningen leeg. In Amsterdam ligt de woningleegstand op ongeveer 2,3 procent; begin 2022 stonden 19.000 woningen leeg, waarvan 10.000 al langer dan twee jaar.

Eén simpele verklaring voor deze cijfers is er niet, maar sociaal geograaf Luís Mendes wijst onder meer naar een huurbevriezing van vijftig jaar, waardoor veel Portugese huurders tot in de jaren negentig enkele tientjes voor een woning betaalden. “Dat is goed voor kwetsbare inwoners, maar er bleef voor pandeigenaren niets over om de huizen mee te onderhouden. Daarnaast investeert de staat structureel te weinig geld in onderhoud en renovatie.”

Ook staan veel familiehuizen op het platteland leeg vanwege de trek naar de steden. De afgelopen tien jaar groeit de vastgoedspeculatie: beleggers kopen huizen en laten deze leeg staan tot de prijzen omhoogschieten.

Makkelijk te ontlopen

Ondanks de overheidsplannen ging de massademonstratie in april door. In juni werd er opnieuw geprotesteerd en voor 30 september staat weer een protest gepland. Silva is allerminst overtuigd dat gedwongen verhuur verschil zal maken, sterker nog: “Het gaat helemaal niet gebeuren. Grote investeerders kunnen de maatregel makkelijk ontlopen, de burgemeesters van Lissabon en Porto hebben al gezegd dat ze het niet steunen. Er ligt zelfs al een vergelijkbare wet, waardoor steden leegstaande, verwaarloosde gebouwen mogen beheren en verhuren als eigenaar. Daar werd in de jaren negentig met succes gebruik van gemaakt, maar nu niet meer.”

De onvrede gaat ook over de details: de staat zal de panden niet onteigenen, maar huren voor de volle marktprijs. Vervolgens worden de panden indien nodig opgeknapt en onderverhuurd voor een lagere prijs. “De kritiek is dat de staat eigenlijk de private sector aan het subsidiëren is, terwijl de huren nog steeds niet worden gereguleerd,” zegt Mendes.

Hij noemt het plan een gedurfde stap – er zijn maar weinig steden die tot gedwongen verhuur overgaan – maar vreest ook dat de uitvoering moeilijk wordt. “Politiek gezien is er weinig steun. De kritiek komt namelijk niet alleen van rechts, maar ook van links. Men vindt dat het de échte oorzaken van de wooncrisis niet oplost: financialisering en een gebrek aan publieke investeringen. Daar hebben ze wel gelijk in.”

Volgens Silva is de ‘hysterie’ rond de leegstandwet – vanuit de vastgoedsector werd gesproken van communisme – zelfs bedoeld als afleiding voor de rest van Mais Habitação. “Daarin staan vooral plannen die de vastgoedsector méér ruimte geven, zoals extra financiële prikkels voor private woningbouw en meer ruimte voor huisuitzettingen.”

Amper sociale huur

De demonstranten vragen juist om regulering van de markt. Denk aan maximale huurprijzen, een tijdelijke stop op uitzettingen, en het in beheer nemen van leegstaande panden zónder eigenaren de volle marktprijs te betalen. Ook een grotere sociale huursector staat op de eisenlijst, maar dat is iets van de lange adem: slechts 2 procent van de woningvoorraad in Portugal, en 7 procent in Lissabon, is sociale woningbouw.

Ook vragen ze om een einde aan alle voordelen voor ‘rijke buitenlanders die huizen kopen in Portugal’, aldus Silva. Ze doelt onder andere op het omstreden Golden Visa-programma waarmee een verblijfsvergunning kan worden ‘gekocht’ via grote investeringen, meestal vastgoed. Oorspronkelijk stond in Mais Habitação ook het einde van deze regeling, maar na een succesvolle lobby vanuit de vastgoedsector werd de stopzetting ingetrokken.

Sociaal geograaf Mendes heeft wel een idee wat de leegstandmaatregel misschien meer draagvlak zou geven: geef het goede voorbeeld en pak éérst de leegstand van publieke gebouwen aan. “Er zijn geen exacte cijfers, maar er staan ontzettend veel oude ziekenhuizen, militaire gebouwen en andere overheidsgebouwen leeg. Ik zou zeggen: geef om te beginnen al deze gebouwen een woonfunctie en pak daarna de private leegstand aan.”

Boetes en onteigening Barcelona gaat nog een stap verder dan wat Portugal belooft te doen. Sinds 2020 houdt de stad, evenals andere steden in Catalonië, een budget apart voor het opkopen van leegstaande huizen. Deze worden dan verhuurd voor de helft van de marktprijs. Het doel is vooral om vastgoedbazen in actie te krijgen; enkelen hebben al een brief ontvangen waarin wordt gedreigd met onteigening als ze niet binnen een maand een huurder vinden. In Vlaanderen, met Leuven als voorloper, wordt gebruik gemaakt van het ‘sociaal beheersrecht’. Hiermee kan de stad het beheer van leegstaande en verwaarloosde woningen overnemen en verhuren tegen sociale huurprijzen, terwijl de het pand eigendom blijft van de eigenaar. Een woning wordt voor minstens negen jaar in sociaal beheer genomen – en langer als de kosten van de renovatie, de vergoeding aan de eigenaar en de beheerskosten niet zijn terugverdiend. Amsterdam heeft sinds december 2022 een nieuw leegstandbeleid, waarbij gedwongen (tijdelijke) verhuur ook op tafel ligt. Eigenaren moeten leegstand die langer dan zes maanden duurt melden op straffe van een boete. In sommige gevallen kan de gemeente beslissen dat de leegstaande woning tijdelijk moet worden verhuurd, voor een maximale huurprijs. Ook geldt er een deadline voor verbouwingen. In mei 2023, een half jaar nadat het beleid inging, hadden slechts 141 woningeigenaren zich gemeld en waren er twee boetes opgelegd.

