Populaire juryleden Masterchef Australië stappen op

De drie juryleden in 2014. Beeld -

Network 10, dat het kookprogramma in Australië uitzendt, maakte dinsdag bekend dat de finale van het elfde seizoen de laatste aflevering is waarin juryleden George Colombaris, Matt Preston en Gary Mehigan te zien zullen zijn. De drie sympathieke juryleden beoordelen al sinds het eerste seizoen het eten van de deelnemers van de Australische variant van het kookprogramma, die over de hele wereld wordt uitgezonden.

De finale van het seizoen – en dus voor de drie juryleden – komt dinsdagavond op televisie in Australië. In een statement zei de chef van de zender dat de zender het niet met het trio eens kon worden over een nieuw contract.

‘We willen Gary, George en Matt bedanken voor hun inzet de afgelopen 11 jaar,’ aldus Paul Anderson. ‘We kunnen haast niet wachten om de lichting deelnemers – en de nieuwe generatie juryleden – van seizoen 12 aan te kondigen.'

Te weinig betaald

In het statement wordt niets vermeld over het vorige week aan het licht gekomen schandaal rondom Colombaris, die zijn personeel structureel onderbetaald bleek te hebben. Vakbonden eisten het vertrek van Colombaris als jurylid, die de 160 personeelsleden van zijn restaurantimperium over zes jaar tijd in totaal 7,5 miljoen Australische dollar te weinig zou hebben uitgekeerd.

De overheid van West-Australië zei vanwege deze openbaring de samenwerking met Colombaris op voor een tourismecampagne waarin hij een rol had.