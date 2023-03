Poolse regeringspartij én staatsmedia onder vuur na zelfmoord zoon van oppositielid

De 15-jarige zoon van Magdalena Filiks pleegde vorige maand suïcide, nadat de Poolse media eerder berichtten over een pedofiliezaak waarin hij slachtoffer was. Beeld Attila Husejnow / Getty Images

Woede en afschuw overheersen in Polen vanwege de dood van Mikolaj, de zoon van parlementslid Magdalena Filiks. De 15-jarige jongen kwam vorige maand door zelfdoding om het leven, nadat krap twee maanden eerder de Poolse media hun schijnwerpers hadden gericht op een pedofiliezaak waarin hij een slachtoffer was.

Radio Szczecin, dat zoals alle publieke media in het land streng wordt gecontroleerd door de regering, berichtte in december over een ‘pedofilieschandaal’ in de Burgerplatformpartij, de grootste oppositiepartij in het Poolse parlement.

De naam van Mikolaj werd daarin niet genoemd, maar wel werden veel details vrijgegeven, zoals zijn leeftijd en het feit dat zijn moeder een bekende Burgerplatformparlementariër was uit de regio. Daardoor leidde het spoor algauw naar hem.

Onder het tapijt vegen

Volgens de hoofdredacteur van Radio Szczecin, Tomasz Duklanowski, had de oppositie om politieke redenen geprobeerd de misbruikzaak onder het tapijt te vegen, aangezien de dader een regionaal Burgerplatformlid en activist voor lhbtq-rechten was. Andere aan de overheid gelieerde media, waaronder de staatsomroep TVP, en regeringspolitici pikten het verhaal later ook op.

De Poolse oppositie is er echter van overtuigd dat de berichtgeving enkel was bedoeld om de partij en Filiks te schaden in aanloop naar de parlementsverkiezingen dit jaar. De Poolse wet verbiedt immers de identificatie van minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik en dus wordt dergelijke informatie nooit bekendgemaakt.

Propagandamachine

De dader was bovendien in 2021 al veroordeeld tot vier jaar en tien maanden celstraf voor het seksueel misbruiken van de zoon van Filiks en een ander slachtoffer in 2020. Hun identiteit bleef om veiligheidsredenen geheim. Totdat de aan de PiS-partij gelieerde media besloten hun licht erop te schijnen, dus.

Regeringscritici houden staatsmedia en ook de nationaal-conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) verantwoordelijk voor de tragedie. Sinds de PiS-partij in 2015 aan de macht kwam, zakte Polen van de 18de naar de 66ste plek op de persvrijheidsranglijst Press Freedom Index. Sindsdien is de publieke omroep min of meer veranderd in een propagandamachine en valt die voortdurend tegenstanders van de regeringspartij aan, zoals oppositieleden, rechters en lhbtq-rechtenactivisten.

‘We zullen PiS verantwoordelijk houden voor elke schurkenstreek, voor alle menselijke schade en tragedies die ze hebben veroorzaakt terwijl ze aan de macht waren. Dat beloof ik’, twitterde Donald Tusk, de leider van het Burgerplatform, voormalig premier van Polen en ex-voorzitter van de Europese Raad.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.