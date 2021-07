Politieke wervelwind: anticorruptiepartij PAS zegeviert bij Moldavische verkiezingen

De 49-jarige Maia Sandu, voormalig econoom bij de Wereldbank in Washington, won in november al de presidentsverkiezingen met haar belofte corruptie te bestrijden. Beeld EPA

Storm liep het niet bij de stembureaus, maar de uitslag zorgt voor een ware politieke wervelwind. De partij PAS, verbonden aan president Maia Sandu, heeft de parlementsverkiezingen in Moldavië ruim gewonnen. Het campagneteam van de hervormingsgezinde beweging vierde de zege met een traditionele rondedans op het plein van hoofdstad Chisinau.

PAS, oftewel de Partij van Actie en Solidariteit, bezet 63 zetels in het nieuwe, 101-koppige parlement. Dat aantal is net niet voldoende om de grondwet te kunnen veranderen, maar wel ruimschoots genoeg om eigenstandig een regering te vormen. De bevolking koos ‘voor een eerlijk parlement waarmee ik kan samenwerken, en dat slagvaardige mensen zal aanstellen,’ sprak Sandu. Als oprichter van PAS geldt ze als spiritueel leider van de ‘gele revolutie’, zoals de klinkende overwinning van de partij wordt genoemd.

Bankschandaal

Tot voor kort hielden oligarchen – steenrijke zakenlui – de politiek van het Zuidoost-Europese land in een ijzeren greep. Het dieptepunt was een bankschandaal dat in 2014 aan het licht kwam: een miljard dollar aan banktegoeden, een derde van het Moldavische spaargeld, bleek verdwenen. Een van de verdachten van de verduistering is politicus Ilan Shor, die vanuit zijn schuilplaats in Israël aan de verkiezingen deelnam en alsnog zes zetels bemachtigde. “Ik hoop dat deze uitslag het eind markeert van de macht die dieven uitoefenen in ons land,” zegt Sandu.

De 49-jarige politica, voormalig econoom bij de Wereldbank in Washington, won in november de presidentsverkiezingen met haar belofte corruptie te bestrijden. Daar kwam tot nu toe weinig van terecht: de partij van ex-president Igor Dodon, die opzichtig pronkt met zijn banden met Moskou, torpedeerde elk wetsvoorstel. Hij werd daarbij gesteund door restanten van de politieke beweging van oligarch Vladimir Plahotniuc, die jarenlang de Moldavische politiek domineerde. Ook hij, verdacht van het omkopen van rechters, zocht inmiddels zijn toevlucht in het buitenland.

Lethargie

De schandalen leidden tot lethargie onder de bevolking: zondag nam nog niet de helft van de kiezers de moeite naar de stembus te komen. Het eerste doel van Sandu is dan ook het hervormen van de rechtspraak en het opschonen van de top van het openbaar ministerie. “We hebben betrouwbare instituties nodig die de wil van de bevolking respecteren,” aldus de president. “De mensen willen resultaat zien. Ze moeten de voordelen van een schoon parlement aan den lijve ervaren.”

De president hoopt op steun uit het buitenland: allereerst vanuit de Moldavische diaspora. Een op de zeven stemmen op PAS kwam van Moldaviërs die emigreerden wegens gebrek aan perspectief in eigen land.