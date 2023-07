Politieke middenpartij No Labels wil einde maken aan polarisatie in de VS (en is vooral gevaar voor Democraten)

Een Amerikaanse politieke groepering wil met een eigen presidentskandidaat komen als de keuze straks bij de verkiezingen weer gaat tussen Biden en Trump. No Labels, zoals de organisatie heet, lijkt vooral een bedreiging te vormen voor de Democraten.

De Republikeinen en de Democraten zijn gewaarschuwd: als de Amerikanen bij de presidentsverkiezingen volgend jaar weer zitten opgescheept met de keuze tussen Donald Trump en Joe Biden, dan zal een nieuwe middenpartij een derde kandidaat in de strijd gooien.

Het zal een Democraat zijn met een Republikein als kandidaat-vicepresident, of andersom. Een ‘verzekeringspolis’ noemt de groep die dat heeft bedacht, No Labels, het plan.

Het programma waarmee dat koppel een meerderheid van de Amerikanen wil verleiden een keer uit het tweepartijenstelsel te stappen, werd maandag gepresenteerd door twee mannen die dat alternatieve kiespaar zouden kunnen vormen: Joe Manchin, de Democratische senator uit de conservatieve staat West-Virginia en de laatste jaren een luis in de pels van president Biden, en Jon Huntsman, de oud-gouverneur van Utah, die in 2012 vergeefs een gooi deed naar de Republikeinse nominatie.

Nachtmerrie voor Democraten

Zo’n alternatief voor Trump en Biden is vooral een nachtmerrie voor de Democraten. Uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de Amerikanen liever andere kandidaten ziet dan Trump of Biden. In het geval van Biden zegt zelfs een kleine meerderheid van de Democraten dat.

Als het toch tussen die twee gaat, en als er nu verkiezingen werden gehouden, zou Biden winnen met rond de 4 procent verschil. Maar als de Amerikanen ook zouden kunnen kiezen voor een kandidaat die een middenkoers belooft, dan zou 20 procent van hen op die kandidaat stemmen. Naar verwachting zou dat meer kiezers wegtrekken bij Biden dan bij Trump, waardoor die laatste het presidentschap in de schoot zou vallen.

In Democratische kringen wordt met argwaan gekeken naar de geldschieters van No Labels. Omdat het nu nog geen echte politieke partij is, hoeft de club zijn geldschieters ook nog niet openbaar te maken. Maar volgens mediaberichten zitten er vooral prominente Republikeinen achter de organisatie, wat de verdenking doet rijzen dat de eigenlijke agenda het voorkomen van de herverkiezing van Joe Biden is.

Probleemoplossers

Daar staat tegenover dat de No Labels in 2010 is opgericht door een Democratische activist, Nancy Jacobson, met als doel de polarisatie tussen de twee partijen te verminderen, met name in het Congres. De organisatie hielp in 2017 bij het oprichten van een groep in het Huis van Afgevaardigden, de ‘probleemoplossers’, waarin Democraten en Republikeinen naar compromissen over heikele kwesties zoeken.

Volgens No Labels zal het plan om een kandidatenkoppel te lanceren alleen in werking treden als uit peilingen blijkt dat een onafhankelijke presidentskandidaat een goede kans maakt op de overwinning. Maar de groep is ook al tevreden als de dreiging van deelname de twee grote partijen dwingt tot matiging van hun standpunten.

Het maandag gepresenteerde eigen programma biedt daar voorzetten voor. Die zoeken stuk voor stuk het midden tussen wat Democraten en Republikeinen vinden, waarbij het de vraag is of ze dan wel aantrekkelijk zijn voor kiezers die ergens een ferm standpunt over hebben.

Over abortus zegt het programma, dat de titel ‘Gezond verstand’ kreeg, bijvoorbeeld dat die ingreep niet te vroeg in de zwangerschap moet worden verboden, maar ook niet tot het laatste moment toegestaan mag zijn. En het document waarschuwt: ‘Zo’n houdbaar compromis over abortus, waar de meeste Amerikanen mee kunnen leven, zal Amerika niet sluiten tot we meer politieke leiders hebben – vooral een president – die niet probeert onze verdeeldheid aan te vuren en te vergroten, maar in plaats daarvan de weg zoekt van empathie en respect.’