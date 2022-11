Politiechef Zuid-Korea geeft toe: niet adequaat gereageerd op menigte in Seoel

Een zee van bloemen op de plek van het drama. Beeld REUTERS

Volgens Yoon Hee-keun is er onvoldoende gedaan om de menigte onder controle te houden. Tijdens de grote drukte in Seoul kwamen 156 mensen om het leven en raakten nog eens ruim 150 mensen gewond. De ordediensten hadden voorafgaande aan de stormloop al verschillende signalen gekregen dat er sprake was van dreigend gevaar, maar hun reactie daarop was ‘onvoldoende’, zo zei de nationale politiechef dinsdag.

Yoon zei dat uit een eerste onderzoek is gebleken dat er veel telefoontjes waren binnengekomen van burgers die de autoriteiten waarschuwden voor de verzamelde menigte in Itaewon, maar dat agenten die de oproepen hadden ontvangen daar niet op een bevredigende manier op reageerden.

Tragedie

Tijdens de nieuwsbriefing, die live op televisie werd uitgezonden, zei Yoon verder dat hij een zware verantwoordelijkheid voelde voor het incident. “Ik zal mijn best doen om ervoor te zorgen dat zo’n tragedie nooit meer zal kunnen gebeuren,” zei hij. Hij zei verder dat er snel en zeer zorgvuldig onderzoek zal worden ingesteld naar de gebeurtenissen.

De politie kreeg de afgelopen dagen veel kritiek, omdat er te weinig mankracht zou zijn ingezet. Volgens de politie waren zaterdag 137 agenten ingezet, wat al veel meer was dan de 34 tot 90 man van de jaren voordat de coronapandemie het uitgaansleven lamlegde. “De stormloop was niet voorkomen door vooraf meer politie of brandweer in te zetten,” zei de minister van Binnenlandse Zaken Lee Sang-min zondag.

President Yoon Suk-yeol heeft een week van nationale rouw afgekondigd.