Politiechef: knie in de nek van Floyd ging veel te ver

“Zoveel kracht uitoefenen op iemand die met zijn handen op zijn rug geboeid op de grond ligt, gaat alle perken te buiten,” zei politiechef Medaria Arradondo. “Zoiets leer je niet bij onze trainingen, en druist in tegen onze ethiek en waarden.”

De verklaring van de politiechef staat haaks op de lezing van Chauvin en zijn advocaten. Die beweren dat de politieagent louter zijn werk deed toen hij in mei vorig jaar Floyd ruim negen minuten met zijn knie in zijn nek tegen de grond drukte. Floyd, die werd aangehouden op verdenking van het betalen met een vals 20 dollar biljet, verloor het bewustzijn en overleed ter plaatse.

Golf van protest

Het handelen van Chauvin zou, zei Arradondo maandag, in de ‘eerste paar seconden’ geoorloofd kunnen zijn ­geweest om Floyd ‘onder controle’ te krijgen. Maar, aldus de politiechef: “Toen Floyd eenmaal was opgehouden zich te verzetten, en zeker toen hij kenbaar maakte in nood te verkeren, had dat moeten stoppen.”

Chauvin, die wit is, staat terecht voor moord. Daarnaast staan later nog drie agenten terecht voor de dodelijke arrestatie. De aanhouding van de zwarte Floyd werd door omstanders gefilmd. Die beelden – waarop te horen is hoe hij kermt dat hij niet kan ademen – ont­ketenden in de Verenigde Staten en ver daarbuiten een golf van protest tegen institutioneel racisme.