Politiechef Dubai: Taghi hield zich schuil in nieuwbouwwijk

Politiechef Jamal Al Jallaf. Beeld Still Nieuwsuur

“De gordijnen van het huis waren altijd dicht, er kwam geen licht naar buiten. Je kon van buitenaf niet zien of er iemand binnen was. Er was ook niet te zien of er iemand naar binnen ging of naar buiten kwam,” zei Al Jallaf tegen Nieuwsuur. “Taghi wilde voorkomen dat te zien was of er iemand in het huis was.”

Dagelijkse behoeftes

Hij had geen contact met de officiële instanties of de buitenwereld. Kennissen en vrienden hielpen hem bij zijn dagelijkse behoeftes. Door de aanwezigheid van die contacten werd hij uiteindelijk wel ontdekt. De politie linkte informatie aan elkaar en zo werd de aanwezigheid van Taghi bevestigd.

Tijdens zijn arrestatie bleef Taghi rustig en bood hij geen verzet. In zijn bijzijn was een Aziatische vrouw die als vriendin van Taghi wordt gezien.

Paspoort

In 2016 kwam Taghi Dubai binnen met een officieel Nederlands paspoort. Dat paspoort stond echter wel op naam van iemand anders. Daardoor was lange tijd onduidelijk of Taghi wel echt in het land aanwezig was.

Een politiechef uit Dubai bevestigt dat Taghi aan Nederland zal worden uitgeleverd. Daarvoor zullen wel alle juridische procedures moeten worden gevolgd.

Taghi wordt ook door Marokko gezocht voor de moord op de zoon van een rechter. Hij zou opdracht hebben gegeven voor de moord op een rivaal, maar zijn handlangers vermoordden de verkeerde persoon. De vermoorde man bleek later de zoon van een hooggeplaatste Marokkaanse rechter te zijn.