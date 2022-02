Politiebond: ‘Suriname dreigt ten prooi te vallen aan georganiseerde misdaad’

Beveiligers voor het Hof van Justitie in Paramaribo. Beeld ANP

De NPB heeft premier Mark Rutte en minister Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) vorige week een alarmerende brief gestuurd. Twee weken geleden brachten voorzitter Struijs en een strategisch adviseur van de bond een werkbezoek aan Suriname. Zij spraken onder meer met de Surinaamse president Santokhi, Surinaamse politiebonden en politiemensen aldaar. In de brief roept de NPB het kabinet op te investeren in Suriname.

Struijs zegt geschrokken te zijn van wat hij aantrof. “Politiemensen werken onder de armoedegrens, studenten op de politieacademie zijn letterlijk moestuintjes bij aan het houden omdat de school geen uniformen of middelen heeft. Het ondersteunen van Suriname is geen keuze meer. Het is van cruciaal belang voor Suriname, maar ook voor Nederland.”

Belangrijk kruispunt

De NPB-voorzitter stelt dat als investeringen uitblijven, de georganiseerde misdaad zich stevig zal wortelen in het Zuid-Amerikaanse land. “Suriname staat op een belangrijk kruispunt. Of de democratie en rechtsstaat krijgen een belangrijke impuls, of de georganiseerde misdaad wortelt zich verder in de democratie. Het is nu of nooit.” Eerdere plannen die de bond indiende bij het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn volgens Struijs - ondanks mondelinge toezeggingen - blijven hangen en hebben geen resultaat opgeleverd.

Uit een interne politiememo over Suriname, ingezien door deze site, blijkt dat misdaadorganisaties uit Nederland stevige banden hebben met de georganiseerde misdaad in Suriname, met name op het gebied van drugssmokkel en witwassen. “In het binnenland van Suriname worden ongebreideld landingsbanen aangelegd. Die worden door criminele groeperingen gebruikt voor het transporteren van verdovende middelen.”

Zorgen over witwassen

Ook zijn er stevige zorgen over witwassen. “Door de huidige bestaande officiële financiële structuren is er een grote onderstroom van zwart en grijs geld binnen de Surinaamse samenleving.” Misdaadgroepen zouden via casino’s en geldwisselkantoren witwasconstructies hebben opgezet. Volgens NPB-voorman Struijs is het daarom nu tijd om in Suriname te investeren. ,,Het is heel simpel. Als we dat niet doen, dan gaat de situatie in het land snel achteruit. Dan moet je niet gek staan te kijken als er de komende jaren een enorme stroom aan Surinamers naar Nederland zal komen, op zoek naar een beter leven.”

Wie een blik werpt op het memo over Suriname kan zich de zorgen van de NPB goed voorstellen. De conclusies zijn niet mals. ‘Leden van de georganiseerde criminaliteit in Suriname hebben een stevige grip op en banden met het bestuur in Suriname. Politieke partijen hebben zichtbare relaties met criminele groeperingen. De voorbeelden van internationaal gezochte personen, die een publieke functie in de Surinaamse samenleving bekleden zijn bekend,’ zo verwijst de nota naar oud-president Desi Bouterse.

Dat Suriname een grote rol speelt in de internationale criminaliteit is geen nieuws. Het land is al jaren belangrijk voor de smokkel van cocaïne en criminelen houden zich er graag schuil. Zo werden twee verdachten uit het Marengoproces tegen Ridouan Taghi er aangehouden. Een andere belangrijke schakel van Taghi wist met behulp van een motorclub uit de gevangenis van Paramaribo te ontsnappen en kon daarna jaren onder de radar blijven. En toch is Jan Struijs, voorzitter van de NPB, geschrokken na een werkbezoek aan het land.

Corruptie

“We hebben daar bijvoorbeeld gesproken met een hoofdagente van de politie. Ze was zwanger, maar zat met haar salaris onder de armoedegrens. Door de inflatie en het dure levensonderhoud heeft ze haar auto moeten verkopen en moest ze met haar twee kinderen in een kleine woning op het terrein van haar moeder gaan wonen.” Volgens Struijs is het een schrijnend voorbeeld, en zijn er nog veel meer agenten die naast hun politiewerk alternatieve inkomstenbronnen moeten zoeken. En dat werkt corruptie vervolgens weer in de hand.

Een ander schrikbarend voorbeeld is het tekort aan middelen. Uit de politiememo blijkt dat Surinaamse agenten onlangs tijdens een patrouille een partij kalasjnikovs ontdekten. De wapens werden uiteindelijk niet in beslag genomen, maar in gebruik genomen. ‘Voor als zij zelf onder vuur komen te liggen,’ aldus het memo. Struijs stelt dat de Surinaamse politieagenten te weinig middelen ter beschikking hebben en dus genoodzaakt zijn om het dan maar op deze manier op te lossen.

Verontrustend

Ook zijn er problemen op politiebureaus. Zo is er bij een relatief nieuw bureau iets mis met de watervoorziening, waardoor toiletten niet meer functioneren. Ook is er geen centraal netwerk voor politie-informatie, waardoor criminelen die gezocht worden door het ene politiebureau niet bekend zijn bij andere bureaus. Daarnaast zijn er problemen met het voorgeleiden van aangehouden verdachten bij een onderzoeksrechter, omdat er geen transport kan worden geregeld.

Struijs hoopt met de noodkreet iets los te krijgen bij premier Rutte en minister Yesilgöz-Zegerius. ‘Het is verontrustend om te horen dat veel Surinamers overwegen hun te land te verlaten als er geen zichtbare en voelbare verbeteringen komen,’ schrijft hij in een noodbrief aan Rutte. Dat eerdere plannen om de rechtsstaat in Suriname te versterken zijn blijven steken op het ministerie van Justitie noemt Struijs ‘frustrerend’.

De voorman van de NPB is van mening dat als Nederland het nalaat om te investeren in Suriname het land in de steek wordt gelaten. “Anders denk ik echt dat we een enorme stroom aan Surinamers gaan zien die zich willen vestigen in Nederland. Het is daarom nu of nooit. We moeten nu investeren. Voor de Surinamers, maar ook voor ons eigen land.”