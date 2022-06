Politie VS arresteert 31 rechts-extremisten die Pride-feest wilden aanvallen

De 31 rechts-extremisten na hun aanhouding Beeld via REUTERS

De leden van Patriot Front, een wit-nationalistische groep die leunt op de theorie dat de witte cultuur ten onder dreigt te gaan, zaten in een verhuiswagen. De politie hield het voertuig staande na een tip. De tipgever zag de mannen op een parkeerplaats van een hotel en meldde dat het leek alsof ‘een klein leger in het voertuig werd ingeladen’.

De mannen, afkomstig uit elf verschillende staten, droegen hoeden met het logo van Patriot Front. Een van hen had een T-shirt met de tekst ‘Reclaim America’. Onder de arrestanten is ook Thomas Rousseau, leider van Patriot Front. “Ze kwamen om te rellen in verschillende delen van het centrum,” zegt politiechef Lee White. De mannen worden maandag voorgeleid. Ze worden aangeklaagd voor samenzwering.

Aanvalsplan

De rechts-extremisten werden aangehouden vlakbij het park waar het Pride-evenement plaatsvond. In de wagen werden documenten met een aanvalsplan gevonden. De beveiliging werd direct opgeschroefd. “Het lijkt erop dat deze mensen hier niet zijn gekomen om deel te nemen aan vreedzame gebeurtenissen,” zei sheriff Bob Norris van Kootenai County tegen Coeur d’Alene Press.

Patriot Front wordt omschreven als een ‘witte nationalistische haatgroep’. De groep splitste zich af van de neo-Nazistische organisatie Vanguard America, na een gewelddadige extreemrechtse demonstratie in Charlottesville (Unite the Right) op 11 en 12 augustus 2017, tegen verwijdering van het standbeeld van de zuidelijke generaal Robert Edward Lee. Bij de rellen vielen doden.