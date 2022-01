Politie schiet tientallen demonstranten dood in Kazachstan

Demonstranten bestormden eerder het stadhuis van Almaty en staken het in brand. Beeld Valery Sharifulin/TASS

“Afgelopen nacht hebben extremisten een aanval ondernomen op overheidsgebouwen en politieagenten. Tientallen aanvallers zijn geëlimineerd,” aldus een woordvoerder van de politie.

Het is de derde dag van grootschalige protesten in Kazachstan. Meer dan duizend mensen zijn de afgelopen dagen gewond geraakt. In Almaty, de grootste stad van het land, gingen duizenden mensen de straat op. Meerdere gebouwen vlogen in brand en er werden winkels geplunderd. Ook zouden militairen slaags zijn geraakt met demonstranten. In het hele land is het internet afgesloten en banken zijn uit voorzorg gesloten.

In Kazachstan zijn de hevige protesten begonnen vanwege een – inmiddels ingetrokken – verdubbeling van de gasprijs. Gas wordt veel gebruikt als brandstof voor auto’s in het land. President Kassym-Jomart Tokajev kondigde de noodtoestand af en schakelde de hulp in van een door Rusland geleid militair bondgenootschap, CSTO. De eerste militairen zijn volgens de CSTO in Kazachstan aangekomen.

Vliegveld in bezit genomen

“Het beschermen van de infrastructuur van de staat en het leger is de voornaamste missie,” meldt CSTO in een verklaring. Voorzitter Nikol Pasjinjan, de premier van Armenië, zei dat de militairen een ‘beperkte periode in het land blijven om de situatie te normaliseren’.

Demonstranten slaagden er woensdag gedurende enige tijd in het vliegveld van Almaty in bezit te nemen. Inmiddels hebben de autoriteiten de macht over het vliegveld weer terug, maar luchtvaartmaatschappijen in de regio hebben uit voorzorg besloten voorlopig niet naar de stad te vliegen. Een woordvoerder van Flydubai meldt dat vluchten donderdag zijn geannuleerd vanwege ‘de situatie ter plaatse’.

Er zijn in Kazachstan de afgelopen dagen honderden arrestaties verricht en door de protesten zijn volgens de politie twaalf agenten omgekomen. Een van de agenten zou zijn onthoofd. Daarnaast raakten 353 politiemedewerkers gewond.

Ook onder de demonstranten zijn doden en gewonden gevallen, maar het is niet duidelijk hoeveel precies. Honderden mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis.