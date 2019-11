Politie ontruimt migrantenkamp Parijs

Premier Edouard Philippe tijdens het congres over immigratie op 6 november. Beeld EPA

Honderden mensen werden in bussen weggevoerd uit het gebied rond Porte de la Chapelle. De vluchtelingen woonden daar al tijden illegaal in tentenkampen onder viaducten van de ringweg rond Parijs.

Steeds meer migranten trekken richting Parijs nadat een groot vluchtelingenkamp bij havenstad Calais in 2016 werd gesloten. De tentenkampen in Parijs worden al langer aangepakt, maar als een wordt opgedoekt, dan duikt er heel snel elders in de stad een ander kamp op.

Woensdag kondigde de Franse premier Edouard Philippe aan dat illegale migrantenkampen voortaan worden gesloten en dat er strengere regels komen rond werk en gezondheidszorg voor asielzoekers.

Nieuw migratie- en integratiebeleid

De maatregelen maken deel uit van het nieuwe migratie- en integratiebeleid dat de Franse regering heeft gepresenteerd. Het doel daarvan is vooral om ‘grip’ te krijgen op migratie. “Tot nu toe hebben we vaak zitten afwachten,” zei premier Edouard Philippe bij de presentatie.

In veel gevallen gaat het om strengere regels. Frankrijk gaat migranten bijvoorbeeld vaker opsluiten en daarna sneller het land uitzetten als ze niet in aanmerking komen voor asiel. Er komen ook strengere taaleisen.

Asielzoekers krijgen ook pas na drie maanden toegang tot de ‘normale’ gezondheidszorg. Nu hebben ze daar meteen na indiening van hun aanvraag recht op, maar dat systeem ‘wordt misbruikt door asielzoekers uit veilige landen,’ aldus de regering.

Tegelijkertijd wil de Franse regering de asielprocedures versnellen en komen er volgend jaar 16.000 huizen beschikbaar voor een ‘waardige opvang’ van erkende politieke vluchtelingen.

In Frankrijk liggen de maatregelen uiterst gevoelig. De linkse oppositie zegt dat de regering van Macron een ruk naar rechts maakt. De rechtse oppositie zegt dat de maatregelen niet ver genoeg gaan. “De regering zou werk moeten creëren voor onze landgenoten,” aldus Marine Le Pen van het extreemrechtse Rassemblement National. Ook in Macrons eigen partij La République en Marche is er verdeeldheid.