Politie NY: ‘Sorry voor inval homobar in 1969’

De hoofdcommissaris van de New Yorkse politie James P. O'Neill, heeft zijn excuses aangeboden voor de rol in het geweld bij de rellen rond homobar de Stonewall Inn in 1969. Beeld REUTERS

“De acties van de politie waren verkeerd, zo simpel is het,” zei de hoofdcommissaris van de New Yorkse politie James O’Neill tijdens een briefing in het politiehoofdkwartier. Hij is de eerste commissaris die het wan­gedrag van de politie in die periode erkent. De inval op 28 juni 1969 noemde hij ‘discriminerend en onderdrukkend’. “En daarvoor bied ik mijn excuses aan.”

Eerste stap

De verontschuldiging komt kort voordat het vijftig jaar leden is dat de Stonewallrellen waren. De New Yorkse politie werd door de organisatoren van World Pride, het lhbt-evenement dat dit jaar in New York is, opgeroepen zich te verontschuldigen.

De organisatie van Pride vindt de excuses een goed begin. “De politie moest als instelling de verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurde bij Stonewall. Dit maakt de tientallen jaren van geweld en discriminatie die onze gemeenschap door de politie heeft ervaren niet ongedaan, maar het is een goede eerste stap,” zei James Fallarino, een woordvoerder van New York Pride.

Vernederend

De inval vond plaats in een tijd dat homoseksualiteit werd gecriminaliseerd in de Verenigde Staten. Er waren homocafés in New York, maar die waren frequent doelwit van vernederende politie-invallen.

De inval van 28 juni 1969 verschilde van de meeste eerdere: aanwezigen, personeel en omstanders besloten terug te vechten. De vijf dagen durende rel die volgde, wordt gezien als katalysator van de lhbt-rechtenbeweging – het leidde tot de oprichting van de eerste lhbt-rechtenorganisaties.

In 2013 noemde president Barack Obama Stonewall in zijn inaugurale toespraak als een van de belangrijke momenten in de strijd voor gelijke rechten.