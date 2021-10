Politie New York maakt einde aan Airbnb in auto’s

Beeld Twitter

De sheriff van NYC deelde foto’s van de busjes die werden weggesleept op sociale media als onderdeel van ‘Operation Room Service’. Ze stonden allemaal geparkeerd in East Village en Chelsea, met kentekenplaten uit New Jersey, meldt de zender ABC7 New York.

Als reden voor het wegslepen, gaf de politie een verlopen kentekenregistratie – in een geval was die al 15 jaar niet meer geldig. Ook stond bij een busje nog voor 1500 dollar (zo’n 1300 euro) aan parkeerbonnen open.

Dat was echter niet hoe de politie ze op het spoor was gekomen: onderzoekers kregen de busjes in het vizier door een YouTuberecensie van een van de busjes, waarin stond dat een overnachting 97 dollar (bijna 84 euro) kostte.

De busjes waren daarmee een stuk goedkoper dan een hotelovernachting, maar de bezoekers moesten het dan ook stellen zonder wc. Een van de verhuurders, ene Nancy, had dat probleem wel slim ondervangen: bij de advertentie plaatste ze een lijst met wc’s in de buurt, bijvoorbeeld bij de Starbucks.

De recensent van de YouTubevideo vond het busje ‘een gezellige ervaring’, maar zag ook nadelen – nog naast het ontbreken van een wc. Zo vond hij het er enigszins ­gehorig, met mensen die vlak langs de bus lopen. En ’s ochtends ongewassen uit het busje klimmen, voelde behoorlijk ongemakkelijk, vond hij.

Zijn conclusie: het verblijf was een ‘unieke ervaring’, maar hij zou het niet nog eens doen.

Overigens kan dat ook niet meer. Volgens Airbnb zijn de verhuurders van de busjes niet langer ­actief op het platform.