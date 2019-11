Politie massaal aanwezig bij opening Vlaams filiaal JD Sports

Sportwinkel JD Sports op het Bijlmerplein waar donderdagavond een overval plaatsvond. Beeld ANP

“Drie rijen, graag. Eentje voor makakken, eentje voor gwers en eentje voor Arabieren,” riep de vrouw die aan het hoofd stond van de Luikse vestiging van de populaire sneakerwinkel. Een filmpje van het incident vond zijn weg naar sociale media en dat deed een golf van protest ontstaan. De medewerker werd ontslagen.

Sinds het incident zijn al vier filialen van de keten geplunderd, onder meer in Amsterdam. De politie wil in Wijnegem dan ook niets aan het toeval overlaten. “Wij zijn inderdaad vooral zichtbaar goed aanwezig,” aldus een politiewoordvoerder. “We krijgen daarvoor steun van de federale politie. Gezien de gebeurtenissen in andere winkels van dezelfde keten, wilden we niets aan het toeval overlaten. We wilden duidelijk maken aan eventuele personen die iets van plan waren dat ze maar beter twee keer kunnen nadenken.”

Overvallen

Eind oktober werd een winkel in Londen overvallen, woensdag waren twee Belgische winkels aan de beurt, in Brussel en Luik. Ook in Nederland sloegen overvallers toe: In Amsterdam werd donderdag een filiaal van JD Sports in de Bijlmer overvallen door een grote groep mannen, gewapend met messen. Ze hebben volgens de politie ‘een flinke buit’ meegenomen. De daders wisten te ontkomen zijn nog altijd voortvluchtig. De politie roept iedereen die meer weet zich te melden.

JD Sports verkoopt sneakers en kleding van merken als Nike, Adidas en Fila. In Nederland heeft de internationaal opererende keten 28 winkels. Een woordvoerder van de politie in Amsterdam kan niet zeggen of andere winkels van JD in Nederland nu extra beveiligd worden.

Ontslagen

Afgelopen woensdag maakte JD Sports volgens HLN bekend dat de betrokken medewerker is ontslagen. “Wij kunnen geen enkele vorm van discriminatie tolereren. Ons onderzoek is nu voltooid en de manager heeft het bedrijf verlaten.” Het openbaar ministerie in Luik meldt dat de vrouw is aangehouden voor verhoor. Zij wordt verdacht van racistische uitlatingen en riskeert een jaar cel en een boete. De manager geeft het voorval toe, maar zegt dat het ging om een poging tot humor.