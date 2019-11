Politie Hongkong houdt parlementariërs aan

Protesten in Hongkong zijn al vijf maanden aan de gang. Beeld EPA

Daarmee neemt de spanning in de stadstaat toe, een dag nadat een demonstrant bezweek aan de gevolgen van een val in een parkeergarage, mogelijk na een politieachtervolging.

Het gevecht in het parlement brak in mei uit toen in een comité een omstreden wet over uitlevering van verdachten aan China werd besproken. Die wet leidde tot de grote demonstraties die de stad al 24 weken in hun greep houden. De leider van de stadstaat trok het wetsvoorstel eind oktober in.

De 7 miljoen burgers van Hongkong vallen onder de soevereiniteit van China. Ze hebben meer rechten dan de bevolking van de communistische Volksrepubliek, zoals de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering, die ze nu vrezen kwijt te raken.