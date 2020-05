Politie grijpt in bij protesten tegen politiegeweld Minneapolis

De politie in de Amerikaanse stad Minneapolis heeft met rubberen kogels geschoten en traangas gebruikt bij demonstraties tegen politiegeweld in de stad. Dat melden lokale media.

De protesten en rellen zijn een reactie op de dood van de 46-jarige zwarte man George Floyd. Een witte politieagent zat maandag minutenlang met zijn knie op de keel van Floyd tijdens diens arrestatie. De agent tilde zijn been ook niet op toen Floyd aangaf niet te kunnen ademen en toen omstanders zeiden dat de man geen adem kreeg. Uiteindelijk overleed Floyd aan de gevolgen van deze actie in het ziekenhuis. De agent en drie collega’s die ook bij de arrestatie waren zijn ontslagen.

Lokale media in de staat Minnesota melden dat demonstranten een politiebureau zijn binnengedrongen en dat de agenten moesten vluchten. Op beelden is ook te zien dat op meerdere plekken brand is gesticht en dat er weer winkels worden geplunderd, net als een dag eerder. De gouverneur van Minnesota heeft de Nationale Garde ingeschakeld vanwege de protesten. Daartoe riep ook president Donald Trump op.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 mei 2020

Persoon overleden

In de nacht van woensdag op donderdag liepen rellen in de stad dermate uit de hand in Minneapolis dat er bij plunderingen een persoon om het leven kwam. Tal van winkels werden geplunderd en in brand gestoken en een politiebureau werd belaagd door een woedende menigte. De autoriteiten en de familie van Floyd hebben opgeroepen tot vreedzaam protest. De burgemeester van Minnesota deed tijdens de ongeregeldheden een emotionele oproep aan alle betrokkenen. ‘Verlaat het gebied.’

De overleden man is waarschijnlijk een plunderaar, die door de eigenaar van een winkel is neergeschoten, melden plaatselijke media. Later in de nacht stortte een appartementencomplex van vijf verdiepingen in nadat er brand was uitgebroken.

Naastgelegen gebouwen stonden eveneens in lichterlaaie. Ook een filiaal van AutoZone was in brand gestoken. Als gevolg van de branden viel ook de stroom in de regio voor een groot deel uit.

Donderdag bood de politiecommissaris van Minneapolis zijn excuses aan voor de dood van Floyd. “Wij hebben bijgedragen aan een tekort aan hoop,” aldus Medaria Arradondo. “Ik bied mijn excuses aan voor de pijn, de schok en het trauma dat de dood van Floyd heeft veroorzaakt bij de familie, zijn geliefden en de gemeenschap.”

Ook in Denver kwam het tot ongeregeldheden nadat tijdens een vreedzaam protest tegen politiegeweld schoten werden gelost richting de demonstranten. Volgens lokale media zou er niemand gewond zijn geraakt. De schutter zou zijn opgepakt.

Een politiebureau in Minneapolis werd belaagd door een woedende menigte. Beeld EPA

Schokkend incident

Op de drempel van een van de leeggeroofde winkels deed zich nog een schokkend incident voor. Een witte vrouw probeerde met haar rolstoel de toegangsdeur van de winkel te blokkeren, maar werd door relschoppers tegen haar hoofd geslagen en bespoten met een brandblusser.

De vrouw, die volgens omstanders een mes in haar handen had, beweerde dat ze ‘vreedzaam protesteerde’ om te voorkomen dat mensen de winkel zouden plunderen. Beelden van de gewelddadige confrontatie zijn op grote schaal verspreid op sociale media.

“Ik werd van achteren gegrepen, mensen grepen mijn rolstoel, ze stalen mijn sleutels, ze pakten alles wat ze van me af konden pakken,” briest de vrouw in een van de video’s. Het is niet duidelijk wat er precies vóór het incident is voorgevallen. Een aantal mensen beweert dat de vrouw zelf ook mensen had aangevallen.

Is this the start of Helter Skelter? The Purge? Mixed with a little Dawn of the Dead defending a mall and 12 Monkeys pandemic for good measure? pic.twitter.com/zjNCB69Opw — Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) 28 mei 2020

Militairen

De onlusten braken uit in de nacht van woensdag op donderdag rond protesten over de dood van de 46-jarige George Floyd door politieoptreden.

Het was de voorafgaande nacht ook al onrustig, maar de rellen waren nu zo hevig dat burgemeester Jacob Frey de hulp had ingeroepen van de federale autoriteiten om met militairen de orde te herstellen. Agenten plaatsten barricades op de weg en probeerden met traangas, flitsgranaten en schuimprojectielen de woedende menigte te verdrijven.

Geldautomaten leeg

Het had lange tijd weinig effect: overal in de stad werden winkels geplunderd en vernield. Ketens als Target, Wendy’s en Walmart waren onder meer het doelwit. Op sociale media gaan massaal beelden rond waarop te zien is hoe mensen al rennend de winkels beroven. Volgens de politie werden zelfs geldautomaten leeggehaald.

Burgemeester Jacob Frey riep op tot kalmte. “Ik begrijp de woede en pijn. Alsjeblieft, alsjeblieft Minneapolis. We kunnen niet nóg een tragedie veroorzaken. De situatie is onveilig. Help ons alsjeblieft de vrede te bewaren. Blijf veilig en verlaat het gebied. We waarderen degenen die vreedzaam hebben geprotesteerd, maar nu is het tijd om naar huis te gaan.“

Senator Tina Smith vulde aan: “Ik bid vanavond voor vrede en genezing in Minneapolis, terwijl ik sirenes en explosies hoor in onze stad.” Gouverneur Tim Walz zei: “De situatie in Minneapolis is uitgedraaid op een uiterst gevaarlijke situatie. Verlaat voor alle veiligheid het gebied en laat brandweerlieden en paramedici ter plaatse komen.”

"We have been peace for over 300 years. There is blood on these streets sir. Why are we going to continue to be peaceful... I lost 3 brothers to this.." 💔



LISTEN TO THIS. LISTEN TO HER PAIN. 😭



She lost 3 brothers. Unconscionable.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/0bOuGTCfkU — StanceGrounded (@_SJPeace_) 28 mei 2020

Wat gebeurde er?

De 46-jarige verdachte George Floyd werd maandag door agenten bij zijn aanhouding tegen de grond gewerkt. Een agent hield hem in bedwang door zijn knie op Floyds keel te drukken. Dat duurde zo lang dat hij naar een ziekenhuis moest en overleed.

President Donald Trump heeft gezegd dat het ministerie van Justitie een onderzoek is gestart naar de dood van Floyd. De agent die Floyd doodde en drie collega’s die ook betrokken waren bij de arrestatie zijn dinsdag ontslagen. Frey riep woensdag nog op tot vervolging van de dader. “Waarom zit de man die George Floyd vermoordde niet in de cel? Als u of ik dit had gedaan, zaten we nu achter de tralies,” aldus de burgemeester.

Veel Amerikaanse sportsterren hebben via de sociale media hun afschuw uitgesproken over de dood van George Floyd. De voorman van de politievakbond van Minneapolis roept in lokale media het publiek op te wachten met conclusies. “Een diepgaand onderzoek is gaande. Onze agenten werken volledig mee. We moeten alle videobeelden bekijken. We moeten wachten op het rapport van de autopsie.’’

Tiental klachten

Volgens NBC News is tegen de agent die zijn knie op de nek van Floyd drukte de voorbije jaren een tiental klachten ingediend over zijn optreden. Die klachten bleven zonder gevolg. Agent Derek Chauvin werkte al 19 jaar voor de politie, en werd tijdens zijn carrière geprezen voor zijn heldhaftigheid. Over de klachten tegen Chauvin kreeg NBC geen verdere details in handen.

Mylan Masson, gepensioneerd agente en actief in de politieopleiding in de staat Minnesota, zegt tegen NBC dat een tiental klachten over een carrière van goed 20 jaar ‘iets hoger dan normaal’ kan lijken. Ze voegt eraan toe dat iedereen een klacht kan indienen tegen agenten, of de klacht nu geldig is of niet. Sowieso zullen de klachten mee in beschouwing genomen worden bij eventuele juridische procedures.

Eric Garner

De dood van Floyd lijkt erg op het overlijden van Eric Garner, een ongewapende zwarte man die in 2014 in New York een houdgreep van een politieman niet overleefde. Ook hij riep nog: ‘I can’t breathe,’ ik kan niet ademen. Dat werd een protestleus van de Black Lives Matter-beweging. Die protesteerde in 2014 in de hele VS fel nadat een reeks zwarte mannen en jongens was omgekomen door politiegeweld. In Ferguson, Missouri, kwam het tot rellen.

Sindsdien is veel gediscussieerd over racisme en stereotypes die zwarte mannen bestempelen als ‘gevaarlijk’. Politiekorpsen zijn onder meer camera’s op het lichaam van agenten gaan gebruiken om optredens te monitoren.

they called the swat & the national guard pls be safe if your in minneapolis #BlackLivesMatters pic.twitter.com/5KICcnuhhB — josh justified 🅙 (@badguynelson) 28 mei 2020