Politie doodt arrestanten misbruikzaak India

Activisten gingen in Haiderabad de straat op om tegen de verkrachting te protesteren. Beeld AFP

Dat gebeurde toen de politie de vier meenam naar de plaats delict om te achterhalen wat er precies was gebeurd. Daar probeerden ze naar verluidt te ontsnappen en gingen de agenten te lijf, meldt de BBC. Twee agenten raakten gewond.

De dierenarts (27) werd vorige week in Haiderabad verkracht door een groep mannen. Die zouden haar hebben meegelokt, misbruikt, gedood en vervolgens het lichaam in brand hebben gestoken. De politie had vier verdachten gearresteerd.

De moordzaak leidde de afgelopen dagen in India tot veel boosheid. Betogers gingen in New Delhi, Haiderabad en Bangalore de straat op en een politica in het Indiase parlement pleitte ervoor de daders ‘publiekelijk te lynchen’. Een woedende menigte belegerde zaterdag het politiebureau waar de verdachten vastzaten.

De familie van de vermoorde vrouw vond dat de politie na het incident te weinig actie ondernam. De moeder van de dierenarts laat nu weten dat gerechtigheid heeft plaatsgevonden. “Ik kan het niet verwoorden. Ik voel blijdschap, maar ook verdriet, omdat mijn dochter nooit thuis zal komen.” Buren vierden het nieuws door vuurwerk af te schieten.

Seksueel geweld tegen vrouwen komt in India vaak voor. Uit officiële cijfers blijkt dat in 2017 ruim 32.000 keer aangifte is gedaan van verkrachting. Het duurt volgens critici te lang voordat rechtbanken uitspraak doen in misbruikzaken.