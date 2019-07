Politie Brazilië zoekt daders spectaculaire roof

Deze nagemaakte politie-auto was gebruikt bij de roof. Beeld AP

Het goud met een waarde van bijna 30 miljoen euro stond op het punt naar Zürich of New York te worden gevlogen. Het is niet bekendgemaakt van wie het goud was.

Brazilië is veel gewend wat misdaad aangaat. Er zijn bijvoorbeeld in de eerste vier maanden van dit jaar circa 14.375 mensen door geweldsmisdrijven gedood, ongeveer 120 doden per dag. Bij de spectaculaire goudroof donderdag is geen schot gelost.

De daders arriveerden in twee auto’s in de kleuren van de federale politie en ze waren gehuld in politie-uniformen. De voorafgaande avond hadden ze familieleden gegijzeld van een van de twee mannen die op de luchthaven bezig waren met het verzenden van de vracht. De twee werknemers werden door de zwaar bewapende daders overmeesterd en na de roof meegenomen als gijzelaars.

De daders zijn in het oosten van de metropool in andere auto’s overgestapt en hebben de twee gijzelaars vrijgelaten. De politie heeft inmiddels nog drie andere auto’s gevonden die door daders zouden zijn gebruikt, inclusief een bestelwagen en een ambulance.

Braziliaanse media herinneren aan een roofoverval in maart vorig jaar op een luchthaven in dezelfde deelstaat, vliegveld Viracopos. Daar roofden vijf zwaar gewapende daders in zes minuten 5 miljoen dollar en mogelijk meer waardevolle spullen die met een Lufthansa-vliegtuig zouden worden vervoerd. Ook daar werd geen schot gelost en raakte niemand gewond. Er zijn nog altijd geen arrestaties verricht in deze zaak.