Politie bevestigt: Amerikaanse rapper Takeoff (28) van formatie Migos doodgeschoten

Rapper Takeoff tijdens een recent optreden op 29 oktober 2022 in New Orleans. Beeld Getty Images

Zo’n veertig tot vijftig gasten zouden op een privéfeestje zijn geweest toen iemand het vuur opende. Twee anderen raakten gewond, maar schijnbaar niet levensbedreigend, aldus entertainmentwebsite Deadline, die met de lokale politie sprak. Takeoff, die in werkelijkheid Kirshnik Khari Ball heet, zou samen zijn geweest met zijn oom en medelid van Migos, Quavo (Quavious Keyate Marshall). Hij werd niet geraakt, schrijft Deadline.

Politie en diverse getuigen vertellen aan de doorgaans goed ingevoerde site TMZ dat het dodelijke incident kort na half drie uur ’s nachts plaatselijke tijd plaatsvond. Takeoff en Quavo speelden waarschijnlijk met anderen dice, een gokspel met dobbelstenen, toen er een woordenwisseling ontstond. Iemand opende het vuur en schoot van dichtbij op de rapper. Hij overleed ter plekke.

Op beelden die in bezit zijn van TMZ is te zien hoe Quavo en anderen zich rondom Takeoff verzamelen. Quavo schreeuwt iemand toehulp te halen. Slechts een paar uur voor de schietpartij plaatste Takeoff een selfie vanaf de bowlingbaan.

De groep Migos bestond uit Takeoff, Quavo en Takeoffs neef Offset. De groep debuteerde in 2010, maar brak in 2013 door met het nummer Versace. Echt populair in de rapscene werden ze door het hitnummer Look at My Dab, waarmee ze ‘de dab’ populariseerden, die later werd opgepikt door atleten en zelfs politici.

In 2016 maakte Migos zijn intrede in de ‘mainstream’ met Bad and Boujee, dat viraal ging. Het trio werkte onder andere samen met Drake, Cardi B en Lil Uzi Vert. In 2017 traden de rappers nog op in Nederland tijdens Lowlands in Biddinghuizen.

De groep ging dit jaar uit elkaar vanwege een meningsverschil met Offset. Takeoff en Quavo gingen als duo verder en brachten het album Only Built For Infinity Links uit, dat afgelopen maand op plek 7 binnenkwam in de Amerikaanse hitlijsten. De twee kwamen maandag nog met een video met halloweenthema voor hun nummer Messy.

Diverse Amerikaanse sterren hebben gereageerd op het overlijden van Takeoff. ‘Voor altijd een legende, ik kan dit niet geloven’, schrijft de Amerikaanse rapper Lil Pump in zijn Instagram Story.

Op Twitter doen ooggetuigen verslag van de schietpartij waarbij de 28-jarige Amerikaan werd gedood. De politie van Houston bevestigt dat agenten ter plaatse waren bij een schietpartij waarbij de rapper om het leven is gekomen.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: