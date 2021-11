Polen zet waterkanonnen en traangas in om migranten aan grens tegen te houden

Poolse troepen bij Pools-Belarussische grens, bij Grodno. Beeld AP

Het Poolse ministerie publiceerde ook beelden van de confrontatie bij Kuznica, waarbij Defensie sprak over een ‘aanval’ van migranten. Bij de schermutselingen is volgens de Poolse politie een agent zwaargewond geraakt. Hij is met hoofdletsel afgevoerd naar een ziekenhuis. Volgens het leger heeft Belarus flitsgranaten gegeven aan migranten.

In het grensgebied zijn geregeld confrontaties tussen wanhopige migranten uit vooral het Midden-Oosten, die door het regime van Aleksandr Loekasjenko naar de EU-grens zijn gedirigeerd. Sinds de zomer overleden er zeker elf migranten, de meesten in de afgelopen paar weken door honger of kou.

Deze maand zijn tot dusver meer dan vijfduizend pogingen geteld om de grens over te steken. Ook Litouwen en Letland zien eenzelfde trend. De drie landen hebben de noodtoestand bij de grens uitgeroepen en delen van de grens met hekken en prikkeldraad versterkt. Polen, dat geen onafhankelijke waarnemers in het gebied toelaat, heeft naast grenswachten en politiemensen minstens 15.000 militairen gestationeerd bij de grens.

Vrieskou

Het Rode Kruis roept overheden op zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de migranten ‘die moeten overleven in de vrieskou zonder dat zij voedsel, water of warme kleding hebben’. Meer doden kunnen alleen worden voorkomen als humanitaire organisaties toegang krijgen en mensen kunnen helpen, zegt Andreas von Weissenberg, hoofd van het Internationale Rode Kruis in de regio Europa.

In Belarus delen vijftig hulpverleners van het Rode Kruis eten, water, dekens en warme kleding uit. “Maar dit moet niet incidenteel zijn. We moeten structureel toegang krijgen, ook aan de andere kant van de grens,” aldus Von Weissenberg. Hij pleit ervoor dat mensen bij de Europese grens op een veilige manier asiel kunnen aanvragen. In Litouwen helpt het Rode Kruis migranten bij de grens met water, hygiënekits, schoenen en kleding.

Het regime van Loekasjenko zou migranten richting de EU-grens helpen als vergelding voor Europese sancties die aan Belarus zijn opgelegd voor hardhandig optreden tegen demonstrerende burgers. De EU-landen wil nu ook sancties opleggen in verband met mensensmokkel. Loekasjenko zei dinsdag opnieuw geen confrontatie te zoeken. Bondgenoot Rusland liet weten de inzet van traangas en waterkanonnen ‘absoluut onaanvaardbaar’ te vinden.