Polen levert ‘binnen enkele dagen’ MiG-straaljagers aan Oekraïne

Oekraïne vraagt al sinds het uitbreken van de oorlog om gevechtsvliegtuigen. Beeld RADOSLAW JOZWIAK/AFP

De geruchten deden al enkele dagen de ronde, maar nu is het zeker: Polen zal Oekraïne de komende dagen vier MiG-29 gevechtsvliegtuigen leveren. De toestellen zijn ‘gereed voor gebruik’, aldus de Poolse president Andrzej Duda. Er zullen meer exemplaren volgen.

De bondgenoten van Oekraïne hebben nog niet eerder gevechtsvliegtuigen geleverd, hoewel het land daar al om vraagt sinds het uitbreken van de oorlog met Rusland, ruim een jaar geleden. Polen was, samen met Slowakije, van meet af aan warm voorstander van de levering van MiG’s. In totaal heeft Polen volgens Duda tien tot twintig MiG-29 toestellen in bezit.

Erfenis uit Warschaupacttijd

De afgelopen dagen lieten Poolse regeringsvertegenwoordigers al weten dat het leveren van de MiG’s een kwestie van tijd was. Daarbij werd steeds benadrukt dat Polen dat in samenwerking met andere bondgenoten van Oekraïne zou doen. Details daarover werden niet bekendgemaakt. Slowakije lijkt de knoop nog niet te hebben doorgehakt.

Andere Navo-landen hebben nog geen toezeggingen over gevechtsvliegtuigen gedaan. De Poolse premier Morawiecki zei eerder deze week dat zijn land overweegt ook Amerikaanse F-16’s van de Poolse luchtmacht aan Oekraïne te leveren. Deze toestellen worden beschouwd als superieur aan MiG’s.

De MiG’s waarover Polen en Slowakije beschikken, zijn een erfenis uit de tijd dat de landen lid waren van het Warschaupact. Ook Oekraïne, dat deel uitmaakte van de Sovjet-Unie, heeft ze in zijn vloot. Oekraïense piloten hoeven er dus niet of nauwelijks voor getraind te worden.

Vrees voor escalatie

In eerdere plannen, waarover aan het begin van de oorlog gesproken werd, zouden Polen en Slowakije F-16’s geleverd krijgen, in ruil voor de MiG’s die ze wilden doorleveren aan Oekraïne. Ook Bulgarije was in beeld, maar in dat land is de regering gevallen.

De VS was destijds geen voorstander van dat idee. Veel bondgenoten vreesden escalatie van de oorlog. Sindsdien is de discussie rond de levering van zware wapens en Ruslands (vermeende) ‘rode lijnen’ geluwd, maar zeker niet verstomd. Zo weigerde de VS bij de Himars-raketinstallaties raketten te leveren waarmee Oekraïne ver over de Russische grens kan reiken.

Met gevechtsvliegtuigen kan Oekraïne in principe doorvliegen tot Moskou. Naast zorgen over escalatie werd nog een bezwaar geuit: de MiG-toestellen zijn toegerust met Navo-technologie, die niet in handen van de Russen mag vallen. De apparatuur zou voor leverantie uit de toestellen moeten worden gehaald.