Poetin zoekt de confrontatie op G20-top: ‘Liberale idee is achterhaald’

Het moest gaan over de wereldhandel, het klimaat of Iran. Maar de G20 in het Japanse Osaka, waar de leiders van de grootste economieën ter wereld zijn, dreigt op een ideologische ruzie uit te draaien. De Russische president Vladimir Poetin werpt zich op als de grote tegenstrever van het liberale Westen.

‘Achterhaald’

“Liberalen kunnen niet gewoonweg alles en iedereen dicteren zoals ze dat de afgelopen decennia hebben geprobeerd,” aldus de Russische president in een interview in de Britse krant Financial Times. “Het liberale idee is achterhaald, en in conflict gekomen met de belangen van de overweldigende meerderheid van de bevolking.”

Tegenover het liberalisme, dat de rechten van vrije burgers centraal stelt, zet Poetin het ‘nationaal-populisme’. Dat heeft volgens hem de wind in de zeilen in Europa en de Verenigde Staten. Hij pleit ook voor een wereld die leeft volgens ‘bijbelse waarden’, zonder uit te leggen wat hij precies bedoelt.

Veel politici in het Westen gaan voorbij aan de zorgen van de burgers, aldus Poetin, vooral bij migratie. Zo noemt hij het besluit van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, uit 2015, om circa een miljoen vluchtelingen uit Syrië op te vangen ‘een kardinale vergissing’.

De Amerikaanse president Donald Trump wordt juist geprezen voor zijn pogingen de immigratie vanuit Mexico af te remmen. Zo rekent Trump af met het liberale idee, in Poetins woorden, dat ‘migranten ongestraft kunnen moorden, plunderen en verkrachten’.

Poetin reageert ook op het vergiftigen van de voormalige spion Sergei Skripal in het Britse Salisbury, waarvan de Russsische geheime dienst wordt verdacht. “Verraders moeten gestraft worden,” aldus de president, die ook de aandacht voor rechten van LHBT-personen in het Westen overdreven noemt.

‘Je bent zelf achterhaald’

Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad slaat terug. “Wie stelt dat de liberale democratie achterhaald is, stelt dat vrijheid achterhaald is, dat de rechtsstaat achterhaald is en dat mensenrechten achterhaald zijn. Voor ons in Europa zijn en blijven dit essentiële en krachtige waarden.”

Tusk hekelt Poetin en andere (Polen, Hongarije, Italië) populistische leiders. “Wat voor mij echt achterhaald is: autoritair leiderschap, persoonsverheerlijking en oligarchen die de dienst uitmaken. Zelfs als ze soms effectief lijken.” De Britse premier Theresa May noemt Poetins uitspraken, vooral over Skripal, verachtelijk.

Trump hield het bij een grapje, na een een-op-eengesprek met de Russische president. “Meng je niet in de verkiezingen,” zei hij, naar Poetin wijzend. Hij doelde op de beschuldiging van zijn eigen geheime diensten dat Moskou de verkiezingen in de VS wil beïnvloeden.

De (ook autoritaire en nationalistische) Chinese president Xi Jinping mengt zich niet in het debat. Zaterdag spreekt hij met Trump.