Poetin zegt niet alleen te willen vechten, maar ook te willen praten

Dienstplichtige militairen van het Oekraïense leger nemen posities in in het centrum van de hoofdstad Kiev Beeld REUTERS

Het Kremlin zegt bereid te zijn om in Minsk, de hoofdstad van het aan Rusland gelieerde Belarus, met Oekraïne te onderhandelen over vrede. De Russische president Vladimir Poetin zou volgens het staatspersbureau Tass bereid zijn ‘op hoog niveau’ met Oekraïne te praten. Eerder zei Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov nog dat Rusland alleen wil onderhandelen als Oekraïne zichzelf overgeeft.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Poetin al meerdere malen opgeroepen om over vrede te praten en te stoppen met vechten. Oekraïne zegt eventueel een neutraal land te willen worden tussen Rusland en het Westen. Lavrov wees dat aanvankelijk van de hand. Hij voegde daaraan toe dat Rusland niet van plan is Oekraïne te bezetten. “Wij willen dat het Oekraïense volk onafhankelijk is.”

Een ander doel van Rusland is om de huidige regering van Zelenski omver te werpen. “Wij kunnen de regering niet erkennen als democratisch,” zei Lavrov. Zijn ministerie voegde er nog aan toe dat het niet wil dat ‘neonazi’s’ Oekraïne regeren.

Hardnekkiger verzet

Hoe de invasie zelf verloopt, bleef vrijdag de hele dag onduidelijk. Waarnemers meldden aanvankelijk dat de Russische troepen de hoofdstad Kiev tot op 20 kilometer genaderd zouden zijn. Maar in de loop van de middag zei het Britse ministerie van Defensie dat het verzet van de Oekraïense strijdkrachten hardnekkiger is dan de Russen hadden verwacht.

Volgens de Britten is het Russische leger er niet in geslaagd de cruciale stad Tsjernihiv in te nemen. De stad ligt op de route tussen Gomel in Belarus en Kiev. Wanneer Tsjernihiv in Russische handen zou vallen, kan het Russische leger, dat Kiev vanuit het noorden belegert, de hoofdstad via de oostkant aanvallen. Het grootste deel van de troepen blijft op meer dan 50 kilometer van het centrum van Kiev, aldus de Britten.

Zware gevechten

Waarnemers ter plaatse maakten melding van zware gevechten ten noorden en noordoosten van Kiev. Het Oekraïense leger zegt daarbij zeker twintig Russische tanks te hebben vernietigd. De wijk met veel regeringsgebouwen in de Oekraïense hoofdstad is gebarricadeerd en de televisie heeft een cursus ‘molotovcocktails maken’ uitgezonden.

Burgemeester Vitali Klitsjko zegt dat de stad in ‘verdedigingsmodus’ is. “De situatie is moeilijk, maar we geloven in onze strijdkrachten,” aldus Klitsjko. Kiev heeft inwoners opgeroepen om de straten te blokkeren zodat Russische tanks er niet langs kunnen en om bewakingscamera’s uit te zetten, zodat de Russen geen zicht hebben op de verdedigingslinies.

Eerder op de dag was er een melding van als Oekraïense soldaten verklede Russische ‘saboteurs’ in een wijk in het noorden van de stad. Regelmatig zijn daar schotenwisselingen te horen en er zijn veel zwaarbewapende patrouilles op de verder lege straten. De bevolking is opgeroepen ondergronds dekking te zoeken tegen luchtaanvallen of raketten.

Momentum

Volgens een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris lijkt de Russische opmars een deel van zijn momentum te hebben verloren. Voor het offensief in Oekraïne heeft Moskou een derde ingezet van de troepenmacht die rond Oekraïne in Rusland zelf en in Belarus was verzameld, is de inschatting.

Het westelijke gedeelte van het uitgestrekte Oekraïne blijft nog grotendeels verschoond van de strijd. De Russen richten vooral hun vizier op militaire doelen. Er zou nog geen dorp of stad zijn ingenomen, wel zijn her en der woongebieden getroffen door raketaanvallen, aldus de Amerikanen.

Het Oekraïense leger zegt dat er sinds het begin van de gevechten donderdag meer dan duizend Russische soldaten zijn gedood. Volgens de Russen zijn er nog geen doden gevallen aan hun zijde. De Britse minister van Defensie James Heappey zei in het parlement dat volgens Britse inlichtingen 450 Russische soldaten en 194 Oekraïners, onder wie 57 burgers, zijn gedood. Het daadwerkelijke aantal slachtoffers is niet te verifiëren.

Heft in eigen handen

Poetin riep Oekraïense militairen op het heft in eigen handen te nemen. Tijdens een bijeenkomst met de Russische Veiligheidsraad, die werd uitgezonden op tv, richtte de president zich rechtstreeks tot hen. Met de Oekraïense militairen zou het ‘gemakkelijker onderhandelen’ zijn dan met ‘de bende drugsverslaafden en neonazi’s in Kiev’, die de Oekraïense bevolking zouden hebben ‘gegijzeld’. Volgens Poetin vechten Russische militairen in Oekraïne vooral met ‘nationalistische milities’ en minder tegen de Oekraïense strijdkrachten.

Met een zelf opgenomen videoboodschap verzekerde de Oekraïense president Volodimir Zelenski zijn landgenoten dat hij in Kiev is. “We zijn allemaal hier. Onze soldaten zijn hier. De burgers in de samenleving zijn hier. We zijn allemaal hier om onze onafhankelijkheid, onze staat, te verdedigen.”