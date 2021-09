Poetin wint Russische verkiezingen, ‘ontsierd door onregelmatigheden’

Beeld REUTERS

Met 55 procent van de stemmen geteld, komt de pro-Kremlinpartij uit op ruim 46 procent van de stemmen. Een verrassing is die uitslag allerminst. Al ver voor de stembussen drie dagen geleden in Rusland open gingen was al duidelijk dat Verenigd Rusland als de grootste partij uit de bus zou komen, mede doordat Poetin in de aanloop naar de verkiezingen alles op alles heeft gezet om de oppositie te hinderen.

In de maanden voor de stembusgang ontketenden de autoriteiten een ongekende golf van repressie. Kansrijke oppositiekandidaten, te beginnen met Aleksej Navalny, werden opgepakt, uitgesloten van de verkiezingen of het land uit gejaagd. De onafhankelijke media die kritiek op het Kremlin durfden te leveren, kregen het stempel ‘buitenlands agent’ of ‘ongewenste organisatie’, waardoor hun het werken vrijwel onmogelijk werd gemaakt.

In Moskou waren vandaag al enkele Poetinaanhangers de straat op gegaan om de overwinning te vieren. In de ogen van veel Russen heeft Poetin er met zijn buitenlandpolitiek eigenhandig voor gezorgd dat Rusland weer internationaal serieus wordt genomen.

De steun voor Poetins partij is echter wel degelijk afgenomen in de afgelopen jaren. Bij de vorige verkiezingen in 2016 kreeg de partij 54 procent van de stemmen. Deels heeft dat te maken met de verslechterde leefomstandigheden van veel Russen door economische crises. Vooral jonge Russen lijken het leiderschap van Poetin beu te zijn. In hun ogen staat zijn bewind voor corruptie. Ook lijkt een tactische stemcampagne georganiseerd door Navalny’s bondgenoten verdere schade aan de steun voor Verenigd Rusland te hebben toegebracht.

De Communistische Partij kan met ruim de helft van de stembiljetten geteld rekenen op zo’n 21 procent van de stemmen. Daarmee is de partij, die wordt gesteund door oppositieleider Navalny, opnieuw de tweede partij van Rusland.

Toch laat de verkiezingsuitslag ook zien dat de oppositie niet bij machte is het Russische politieke landschap, waarin Poetin sinds 1999 als president dan wel premier het land regeert, nauwelijks te laten wankelen. In 2024 zijn er presidentsverkiezingen in Rusland. Algemeen wordt verwacht dat Poetin zich opnieuw verkiesbaar zal stellen.

