Poetin wil Navo kopiëren, geld speelt geen rol. Maar wat kan hij waarmaken?

Vladimir Poetin. Beeld AFP

Poetin heeft woensdag tijdens een toespraak het ministerie van Defensie en de generale staf opdracht gegeven de krijgskunst van de Navo af te kijken en die te integreren in het eigen leger.

“Alle informatie over de Navo-troepen, de middelen die actief worden gebruikt tijdens de speciale militaire operatie en de oppositie tegen ons zijn bekend. Dit alles moet zorgvuldig worden geanalyseerd en gebruikt bij de ontwikkeling van onze gewapende strijdkrachten,” aldus Poetin.

Met zijn opvallende oekaze erkent de Russische leider dat de Navo het beter doet dan het Russische leger. Maar impliciet ook dat de Oekraïense strijdkrachten, grotendeels door het bondgenootschap getraind, in wezen superieur zijn aan de Russische troepen.

Obsessie

Voor Poetin moet het, gezien zijn hartgrondige obsessie met en vijandigheid tegenover de Navo, niet makkelijk zijn toe te geven dat Rusland nog veel van de alliantie kan leren. Maar het geeft ook aan dat Poetin tot het inzicht is gekomen dat dat nodig is.

Maar gaat het ‘kopiëren’ van de Navo lukken? En kan Rusland de strijd tegen de Oekraïners, die de laatste maanden het initiatief hebben overgenomen, succesvol voortzetten?

De Russische krijgsmacht is enorm, maar de bevelsstructuur is er een van top-down: alleen de hoogste generaals bepalen wat er gebeurt op het slagveld. Lagere officieren moeten wachten op orders van hogerhand en hebben zelf geen of nauwelijks beslissingsbevoegdheid. Die traditie is niet gemakkelijk te doorbreken.

Poetin gaf ook aan, dat het de Russische troepen aan niets mag ontbreken en dat er geen financiële limiet is om dat te bereiken. Maar de vraag is wel waar Moskou dat geld vandaan haalt. De kosten van de oorlog zijn nu al schrikbarend hoog. Volgens Forbes betaalde Rusland tot nu toe al zo’n 77 miljard dollar om de Oekraïners eronder te krijgen.

Bevroren reserves

Moskou heeft enorme reserves opgebouwd de laatste jaren, zo’n 600 miljard dollar. De helft zit in buitenlandse obligaties en die zijn bevroren. Intussen lopen door de sancties de inkomsten terug. Bloomberg meldde deze week, dat de Russische olie-export sinds de boycot die de Europese Unie per 5 december heeft ingevoerd al met 54 procent is teruggelopen.

Mocht het Kremlin daadwerkelijk niks op het leger besparen, dan zullen het Russische onderwijs en de gezondheidszorg – nu al kwakkelende sectoren – nog meer moeten bloeden. Met alle sociale onrust van dien.

Poetin pochte ook weer met de nieuwe Sarmat-raket (Satan-II in Navo-termen), die binnnenkort klaar zou zijn. Het projectiel is de opvolger van de SS-18 uit de jaren tachtig, is ongrijpbaar snel en kan een afstand van zo’n 6.000 kilometer bestrijken. In april van dit jaar deed Rusland er een geslaagde test mee.

Maar om de kernkoppen van de SS-18 over te zetten op de Sarmat duurt een aantal jaren en dus zien de Verenigde Staten de raket niet als een directe bedreiging. Het is een afschrikkingswapen dat zelfs Poetin niet licht zal inzetten.