Poetin lijkt de controle op het slagveld kwijt, is dit een keerpunt in de oorlog?

Vernietigde legervoertuigen in Balakliia, in de regio Charkov. Beeld Juan Barreto/AFP

Zelfs in Rusland konden ze er dit weekeinde niet meer omheen dat hun leger in de slag om het oosten van Oekraïne belangrijk terrein heeft moeten prijsgeven. Russische eenheden verlieten de afgelopen dagen in allerijl de strategisch uiterst belangrijke plaatsen Koepjansk en Izjoem. Ten oosten van Charkov zou een gebied ter grootte van de provincie Limburg zijn heroverd. Het is voor de Russen nu stukken moeilijker hun troepen in delen van de Donbas, de regio die president Poetin koste wat kost wil veroveren, te bevoorraden.

Het leidde tot bezorgde discussies op de staatszenders en openlijke kritiek van Ramzan Kadyrov, de beruchte leider van de autonome Russische deelrepubliek Tsjetsjenië, die Poetin met duizenden manschappen steunt in zijn strijd in Oekraïne. Kadyrov zei dat de militaire leiding van Rusland ‘fouten heeft gemaakt’. Het wijst op flinke onenigheid binnen het leger van Poetin. Russische militaire bloggers spreken van een ‘grote nederlaag’. Dat Poetin zaterdag het feest waarbij de 875ste verjaardag van de stichting van Moskou werd gevierd liet doorgaan, mét vuurwerk, maakte het nog eens extra pijnlijk.

Paniekerige vlucht

Het officiële verhaal van de Russen is dat ze bewust hebben gekozen voor een hergroepering elders in het oosten, maar de vele achtergelaten Russische legervoertuigen die door de Oekraïners werden gefilmd, wijzen veel eerder op een paniekerige vlucht.

“Er is in Rusland heel veel kritiek op de legerleiding,” zegt Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland aan de Universiteit Groningen. Hij volgt het Russische nieuws de hele dag. “Poetin regeert met harde hand, maar het is heus niet zo dat iedereen staat te applaudiseren bij alles wat er gebeurt.”

Nog even inzoomen op het slagveld: hoe heeft Oekraïne dat nou precies naar zijn hand weten te zetten, na maanden van status quo? We vragen het Mart de Kruif, voormalig commandant der landstrijdkrachten. “Oekraïne heeft dit maanden voorbereid. Uiteindelijk zijn ze in het offensief gegaan in het zuiden, rond Cherson. Dat heeft voor de Russen als een rode lap op een stier gewerkt. Daardoor werd de verdedigingslinie in het noorden dunner, en konden de Oekraïners daar snel terreinwinst boeken.”

Huzarenstukje

Een huzarenstukje? “Het is zeker knap gedaan. Hier zie je een belangrijk verschil. In Oekraïne krijgt de militaire top veel vrijheid om een strategie te bedenken en uit te voeren. Het topkader is geschoold in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, dat zijn vakmensen. Bij de Russen is het heel anders. Daar regeert de starheid. Voeg daarbij de motivatie: Oekraïners vechten voor hun eigen land, de Russen niet. Als je vergelijkbare middelen hebt, en daar lijkt het nu op, dan geven mensen de doorslag.”

Hoe kunnen de Russen, met hun enorme leger, schijnbaar toch zó zwak zijn? “De helft van het kader waarmee ze de oorlog begonnen, is gesneuveld of niet inzetbaar,” analyseert De Kruif. “Dus ze missen een heel stuk van hun geraamte. Poetin ronselt wel soldaten in afgelegen provincies, maar dat is niet oneindig. En nogmaals: dat zijn geen soldaten die voor hun vrijheid vechten.”

Grote trefkans

Vergeet niet, zegt Van Koningsbrugge, dat Oekraïne 900.000 soldaten heeft gemobiliseerd. “Die zijn inmiddels getraind, hebben echt goede wapens tot hun beschikking. De Himars, de raketten die ze vanuit Amerika krijgen, hebben een veel grotere trefkans dan het Russische geschut. Ook dat begint verschil te maken.”

Volgens Van Koningsbrugge zit Poetin aan alle kanten vast. “Voor materieel moet hij zich zelfs al wenden tot Noord-Korea, dat zegt wat. Daarbij heeft hij een gebrek aan mankracht. Een algehele mobilisatie durft hij niet aan, want dan moet hij eindelijk toegeven dat hij een oorlog is gestart, in plaats van een speciale militaire operatie. En uit frustratie met het uitblijven van echte resultaten gaat hij steeds meer zelf op detailniveau aansturen. Wie kijkt naar voorbeelden uit het verleden, weet dat dat een garantie op mislukkingen is.”

Enorme tik

De vraag is hoe het de komende weken verder gaat. Vaststaat dat de gebeurtenissen van de voorbije dagen een enorme tik voor de Russen zijn in hun ambitie om de Donbas volledig te ‘bevrijden’, zoals ze dat zelf omschrijven. “Steden als Slovjansk en Kramatorsk veroveren is voorlopig vrijwel onmogelijk,” stelt Van Koningsbrugge. “En dan is er ook nog het Oekraïense offensief rond Cherson dat doorgaat.”

Om te zeggen dat er een keerpunt in de oorlog is bereikt, gaat Mart de Kruif ‘veel te ver’. Maar Poetin zal wel keuzes moeten maken. “Als je alles doet, doe je niets, luidt een bekend militair gezegde. Als je overal gaat vechten, loop je het risico overal te verliezen.”

Winter komt eraan

En dan, over een paar maanden, de winter. Op het slagveld kunnen de kou en de verandering van het terrein leiden tot een hernieuwde status quo. Buiten dat slagveld zou de winter echter weleens een beslissende periode kunnen worden. Rusland kan de maanden gebruiken om de munitievoorraden aan te vullen en nieuwe manschappen te rekruteren. Daarnaast kan Poetin forse klappen uitdelen in een andere oorlog die hij voert met het Westen. “De energieoorlog,” zoals Eurocommissaris Frans Timmermans het zondag in het tv-programma Buitenhof stelde. “Poetin vecht niet alleen tegen Oekraïne, maar ook tegen ons.”

Als de winter koud wordt en Rusland de gaskraan naar Europa dichtdraait, zal er ‘paniek’ ontstaan, vreest Timmermans. “Ik zie te weinig politici duidelijk uitspreken dat het een heel ernstige situatie is. Dit is een fundamentele omwenteling. Goedkope fossiele energie komt nooit meer terug.”

Door Poetin gestuurd

In de Tsjechische hoofdstad Praag demonstreerden vorig weekeinde tienduizenden mensen tégen hun eigen regering, de EU en de NAVO en vóór een nieuwe gasdeal met Rusland. Volgens Timmermans zijn dit soort protesten ‘volledig door Poetin gestuurd’. “Hij probeert iedereen instabiel te maken door bepaalde politieke partijen in zijn kamp te krijgen, ook hier in Nederland.”

Hoogleraar Ruslandkunde Hans van Koningsbrugge zou protesten als die in Praag ‘zeker niet onderschatten'. “Als mensen hun gas niet meer kunnen betalen, de inflatie de pan uitrijst, dan gaat dat invloed hebben. Dan worden persoonlijke problemen belangrijker dan de situatie in Oekraïne. En dan wordt de vraag of we bereid zijn om Oekraïne te blijven steunen met wapens en miljarden euro’s, een stuk spannender.”

Zolang het Westen Oekraïne op die manier blijft helpt, maakt het land in de oorlog tegen de Russen een ‘heel goede kans’, stelt Van Koningsbrugge. “En dat zouden we ook absoluut moeten doen. Als je Poetin niet tegenhoudt, zal hij verdergaan. Dat moeten we ons blijven realiseren.”