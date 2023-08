Poetin lijkt de afgelopen maanden te hebben gebruikt om zich voor te bereiden op de dood van Prigozjin

Wagnerbaas Prigozjin is hoogstwaarschijnlijk omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het Kremlin zwijgt, maar vrijwel niemand twijfelt aan Poetins betrokkenheid. Het lijkt zijn wraak voor de muiterij twee maanden geleden, en een waarschuwing aan iedereen die twijfelt aan zijn macht.

Echt verrast lijkt niemand over de vermoede dood van Prigozjin. Van westerse regeringsleiders tot Wagnerbewonderaars en Russische propagandisten – allemaal wijzen ze impliciet of expliciet naar dezelfde persoon: Poetin. ‘Eén lezing is dat het [de crash] in scene is gezet. Maar persoonlijk neig ik naar de meest voor de hand liggende verklaring,’ schreef Margarita Simonjan, hoofdredacteur van de door Rusland gesponsorde omroep RT op X, voorheen Twitter.

Het echt verbazingwekkende aan de Prigozjinsaga van de afgelopen maanden was eigenlijk dat Prigozjin het nog zo lang heeft overleefd. Nadat hij twee maanden geleden met zijn huurlingenleger in opstand was gekomen tegen de Russische legerleiding – en daarmee de onaantastbaarheid van Poetin in twijfel trok – leken zijn dagen geteld.

“In mijn ervaring is Poetin de ultieme apostel van wraak, dus het zou mij verbazen als Prigozjin aan verdere vergelding ontsnapt,” zei CIA-directeur Bill Burns na de muiterij van Wagner.

Uit het raam gevallen

Het Kremlin heeft vooralsnog niet gereageerd – en ook als Poetin achter de dood van Prigozjin zit, zal hij dat vermoedelijk nooit toegeven. Het is een bekend verhaal dat vijanden van Poetin de neiging hebben om onder verdachte omstandigheden om het leven komen. De voorbeelden van vijanden die uit het raam vielen of werden vergiftigd, zijn talrijk. Maar ook al (minstens) een keer eerder kwam een vijand van Poetin om bij een vliegtuigcrash.

Intussen komen steeds meer details naar buiten die op opzet duiden. Op Flightradar24 is te zien hoe het vliegtuig abrupt en in korte tijd naar beneden stort. Getuigen zeggen bovendien twee knallen te hebben gehoord, voordat ze het vliegtuig zagen neerkomen.

Op een opname die op internet circuleert is te zien hoe het vliegtuig rokend en met slechts één vleugel als een baksteen uit de lucht valt. Twee kilometer verderop zou nog een brokstuk zijn gevonden. Bovendien heeft het vliegtuig Embraer Legacy 600 een bijna vlekkeloze reputatie; slechts één keer in twintig jaar tijd crashte een vliegtuig van dat type. En dat kwam door menselijk falen.

De invloed van Prigozjin was sinds de opstand tanende. Niettemin bleef hij onder ultranationalistische Russische hardliners populair. De grote vraag is hoe zij de komende dagen reageren.

Kompromat

Internationale media houden er rekening mee dat Prigozjin gevoelige informatie – ‘kompromat’ – over de Russische elite heeft achtergehouden voor het geval dat hij zou worden vermoord. En het lijkt ondenkbaar dat iedereen een aanslag heeft zien aankomen, behalve Prigozjin zelf. Dat ook Dmitri Oetkin, medeoprichter van het huurlingenleger, in het vliegtuig zat suggereert dan weer wel dat de Wagnertop zich veilig waande.

Het aan Wagner gelieerde Telegramkanaal Grey Zone heeft de (mogelijke) dood van Prigozjin verraad genoemd. Volgens analisten is het echter onwaarschijnlijk dat Wagner het Kremlin nog problemen kan bezorgen. Na de muiterij heeft het huurlingenleger al het zware materieel moeten overdragen aan het Russische leger. De troepen werden verbannen naar Belarus.

Achteraf gezien lijkt Poetin de afgelopen maanden te hebben gebruikt om het risico op nog een Wagneropstand weg te nemen, voordat hij Prigozjin uit de weg durfde te ruimen. ‘De uitschakeling van Prigozjin en de Wagnerleiding is een signaal van Poetin aan de Russische elite. Kijk uit!’ schrijft de Oekraïense presidentsadviseur Mychajlo Podoljak op X. ‘Niet loyaal zijn, betekent de dood.’