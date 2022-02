Poetin kondigt ‘vredesmissie’ aan in afvallige regio's Oekraïne

President Vladimir Poetin spreekt het Russische Volk toe, maandagavond tijdens een toespraak op televisie waarin hij bekendmaakte de Oekraïense regio's Donetsk en Loehansk te erkennen. Beeld AP

De nieuwe Russische zet in het schaakspel rond Oekraïne is er een uit het boekje en was volgens kenners te verwachten. Door de opstandige regio’s Donetsk en Loehansk nu formeel te erkennen kan Rusland de rebellen in deze zogenoemde volksrepublieken – die het feitelijk al aanstuurt – nu openlijk gaan steunen in hun strijd tegen de Oekraïense regering in Kiev.

Volgens Bob Deen, Ruslanddeskundige van Instituut Clingendael, wil Poetin op deze manier voorkomen dat Oekraïne kan toetreden tot de Navo. “Dit is tot op de letter een herhaling van wat er in in 2008 in Georgië is gebeurd. Poetin volgt gewoon hetzelfde script, tot aan de retoriek en het uitdelen van paspoorten aan de bewoners toe.”

In 2008 werden de regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië op vrijwel identieke wijze afgescheiden van Georgië. Ook in Transnistrië in Moldova kregen de Russen zo voet aan de grond.

Kans op confrontatie

Rebellenleider Leonid Pasechnik van de Volkrepubliek Donetsk diende geheel volgens het draaiboek meteen ‘een verzoek’ in bij Poetin om zo spoedig mogelijk een verdrag voor vriendschap en militaire bijstand te sluiten. Dat formele verzoek geeft Rusland de mogelijkheid ‘op uitnodiging’ duizenden militairen te stationeren op Oekraïens grondgebied, net als in Georgië gebeurde. Dat laatste zal de Navo-lidstaten aan het denken zetten. Het Westerse militaire verbond zal niet willen uitbreiden naar een land dat al Russische soldaten op zijn grondgebied heeft. De kans op een confrontatie wordt dan te groot.

Het Kremlin meldt dat Poetin zijn besluit heeft meegedeeld aan de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en aan de Franse president Emmanuel Macron die beiden er hun teleurstelling over hebben uitgesproken. Scholz heeft in het telefoongesprek met Poetin ook gewaarschuwd tegen de erkenning en gezegd dat deze stap de zogeheten Minskakkoorden schendt, meldt Scholz’ woordvoerder.

Burgeroorlog

In 2014 namen de Russen het Oekraïense schiereiland Krim in, dat vervolgens werd ingelijfd. In dat jaar brak ook de burgeroorlog uit in het oosten van Oekraïne. Pro-Russische separatisten vechten daar sindsdien tegen het Oekraïense regeringsleger. In 2015 werden in de Belarussische hoofdstad Minsk afspraken gemaakt over het verminderen van de spanningen, waaronder een staakt-het-vuren. Frankrijk en Duitsland waren daarbij betrokken als bemiddelaars.

De Nederlandse minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) noemde de erkenning van de volksepublieken Donetsk en Loehansk eerder onaanvaardbaar, maar wilde nog niet met straf dreigen. Daar moet de EU over praten als het zo ver is, zei hij vlak voor het Russische besluit, na overleg met Borrell en zijn collegaministers. Hoekstra wilde ook niet beamen dat het sanctiepakket al klaarligt, maar slechts dat ‘we er een heel eind mee zijn’.

Hele provincie

Een belangrijke kwestie wordt, volgens Deen nog hoe Poetin de beide volksrepublieken gaat erkennen. “Want hij kan ze erkennen binnen de grenzen van het gebied wat ze nu onder controle hebben. Maar hij kan ze ook erkennen en – dat willen de volksrepublieken – de hele provincie claimen, inclusief grondgebied wat nu nog in handen van Oekraïne is. Als hij het laatste doet, heb je nog een extra escalatie want dan legt hij een claim op Oekraïens grondgebied wat nu nog niet onder controle van de rebellen is. Dan zijn alle elementen aanwezig voor een aanval.”