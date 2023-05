Poetin in jaarlijkse speech: ‘Het Westen is vergeten wie de nazi’s hebben verslagen’

Vladimir Poetin tijdens zijn speech. Beeld AP

Rusland herdenkt jaarlijks op 9 mei de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog met een militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Poetin houdt daarbij ook een speech. Zoals wel vaker legde hij dit jaar duidelijk een link tussen het verleden en de huidige strijd met het Westen, die zou worden uitgevochten in Oekraïne.

Poetin beschuldigt het Westen ervan nu ‘een echte oorlog’ tegen Rusland te voeren. De Russische president heeft al eerder gesteld dat de Navo schuldig is aan het conflict, terwijl de Russen zelf kozen voor een invasie van het buurland.

Volgens Poetin wil het Westen dat Rusland ‘ten onder gaat’. “Dat is hun enige doel. Het Westen is duidelijk vergeten wie de nazi’s verslagen heeft in de Tweede Wereldoorlog.” In zijn speech hekelt hij het dan ook dat er in Oekraïne herdenkingsmonumenten voor Sovjetsoldaten zijn verwijderd. “Het Oekraïense volk wordt gegijzeld door westerse ambities. Wij willen een vredige toekomst, maar de westerse elite plant continu zaadjes van haat en russofobie.”

Verdraait de waarheid

Poetin gebruikt de Overwinningsdag niet voor het eerst als breekijzer om de Russische bevolking weer achter zich te krijgen. De Tweede Wereldoorlog is voor Russen heilig en door te stellen dat de ‘strijd tegen het fascisme’ in Oekraïne nog altijd gaande is, hoopt de Russische president dat de bevolking de oorlog zal blijven steunen. Daarvoor verdraait hij consequent de waarheid: niet het Westen ‘gijzelt’ de Oekraïense bevolking, maar de Russische bezettingsmacht. Oekraïne, een soevereine staat, koos bovendien zelf voor meer toenadering tot het Westen.

Poetin eerde in zijn speech zowel de huidige Russische soldaten die vechten in Oekraïne als de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. Hij stelde dat de Russen het grootste aandeel hadden in de overwinning op de Duitsers in 1945, ook al erkende hij dat ook de Amerikanen, Britten en Chinezen daar een rol in speelden.

Volgens Poetin was het vooral een prestatie van ‘alle volkeren van de Sovjet-Unie’ die gezamenlijk vochten tegen het kwaad. Op het Rode Plein waren ook de leiders van Belarus, Armenië, Tadzjikistan en Kazachstan aanwezig.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: