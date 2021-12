Poetin haalt ongekend hard uit naar VS: ‘We zijn de manipulaties beu’

Oekraïense reservisten op een oefenmissie in de buurt van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Beeld SERGEY DOLZHENKO/EPA

Tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Defensie in Moskou ging Poetin er met gestrekt been in. Hij verweet Washington geregeld naar eigen goeddunken het internationale recht opzij te zetten. “Maar zodra het hun van pas komt, verwijzen ze onmiddellijk naar datzelfde internationale recht”, fulmineerde de president. “We zijn die manipulaties beu.”

De spanning die zich momenteel opbouwt rond Oekraïne is volgens Poetin geheel aan de VS en de Navo te wijten. Al weken is Rusland bezig tienduizenden troepen te verzamelen langs de grens van het buurland. Het Westen vreest een Russische invasie, maar volgens de Russische president is het een kwestie van zelfverdediging, suggereerde hij. “Wat de VS daar zelf doet, ligt niet duizend kilometer van onze nationale grens, het is voor onze voordeur. Ze moeten begrijpen dat wij nergens heen kunnen.”

Poetin stelt dat als er Navo-raketten in Oekraïne worden opgesteld, die Moskou binnen vijf minuten kunnen bereiken. “Dit is de grootste uitdaging voor de veiligheid van de Russische Federatie.” Moskou neemt geen genoegen met mondelinge toezeggingen van de VS over veiligheidswaarborgen. De Russische regering wil een juridisch bindend document, aldus Poetin.

‘Militair-technische actie’

Poetins uitval komt een dag na uitspraken van de Russische plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken Sergei Rjabkov. Hij eiste maandag ‘onmiddellijke besprekingen met de VS over veiligheidsgaranties van de Navo’.

De hoofdonderhandelaar van Rusland bij de wapenonderhandelingen in Wenen sprak dezelfde dag over ‘militair-technische actie’ vanuit Rusland, als reactie op wat Moskou beschouwt als de bedreigende activiteiten van de Navo.

De harde Russische taal komt niet uit de lucht vallen. Afgelopen vrijdag publiceerde Moskou een lijst met eisen aan de Navo. Het bondgenootschap mag geen nieuwe militaire bases vestigen in ex-Sovjetlanden en moet garanderen dat het toekomstige lidmaatschap van voormalige Sovjetstaten voorgoed van tafel gaat. Dat is inclusief Oekraïne en Georgië, die in 2008 al te horen kregen ‘ooit’ te mogen toetreden tot de Westerse alliantie. Rusland wil ook dat de Navo alle militaire activiteiten in Oekraïne, Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië staakt.

Bovendien eist Rusland dat de Navo belooft geen troepen in te zetten in de voormalige communistische lidstaten (en huidige Navo-landen) Polen, Tsjechië en de Baltische landen zonder toestemming van Moskou.

“We hebben dringend antwoorden nodig, aangezien de situatie zeer ernstig is en mogelijk nog gecompliceerder wordt”, zei Rjabkov maandag onheilspellend. Niettemin verwachtte hij ‘dat het Westen zal proberen de Russische eisen om te zetten in een traag proces’.

‘Geen ultimatum’

Washington zei na Rjabkovs oproep niet te willen praten zonder inbreng van Europa. De EU heeft de poging van Rusland om de Navo-ambities van Oekraïne te blokkeren al afgewezen.

Poetin verklaarde gisteren tijdens de bijeenkomst op het ministerie van Defensie dat het eisenpakket ‘geen ultimatum’ is aan de Navo.

Europese functionarissen gaven de afgelopen dagen aan bereid te zijn met Moskou te onderhandelen. “We moeten de huidige spanningen op diplomatiek niveau oplossen”, zei de nieuwe Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht tegen de Financial Times. Maar ze voegde eraan toe dat Rusland de Navo-partners ‘niet dicteert’ en dat dit ‘heel duidelijk’ moet zijn.

Andrei Kortoenov, hoofd van de Russische raad voor internationale zaken, een denktank met nauwe banden met het Kremlin, zei tegen The Moscow Times dat Moskou waarschijnlijk niet verwacht dat het Westen de veiligheidseisen accepteert. “Dit is een onderhandelingspositie. Natuurlijk is het stellen van dit soort eisen gevaarlijk, vooral als het Westen een hard standpunt inneemt”, aldus Kortoenov. “Maar het Kremlin beschouwt dat risico onder de huidige omstandigheden als gerechtvaardigd.”