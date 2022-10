Poetin en Erdogan zwijgen over oorlog maar verstevigen economische banden

Vladimir Poetin en Tayyip Erdogan. Beeld via REUTERS

Rusland overweegt een nieuwe gaspijplijn te bouwen in Turkije om daarmee straks ook weer gas te gaan leveren aan de Europese Unie. Turkije heeft daarvoor belangstelling en er komt een haalbaarheidsstudie. Naar verluidt zou een mogelijke diplomatieke uitweg uit de slepende oorlog in Oekraïne wel ter sprake zijn geweest, maar Turkse en Russische media meldden daar vooralsnog niets over. Wel werden economische kwesties toegelicht. Volgens Poetin kan Turkije in de toekomst ‘de betrouwbaarste route’ bieden om Russisch gas te leveren aan de Europese Unie. “Tegenwoordig zijn de prijzen torenhoog,” liet Poetin weten.

“We kunnen die gemakkelijk reguleren op een normaal marktniveau, zonder dat politiek de boventoon voert.” Later in de middag kwam vanuit het Kremlin een bericht dat een toekomstige nieuwe Turkse gaspijpleiding geen vervanging kan zijn van Nord Stream.

Alternatieve leiding

Rusland zoekt duidelijk een alternatief voor toekomstige gasleveringen aan de Europese Unie nu de omstreden Nord Stream-pijpleiding niet functioneert. De leiding die door de Oostzee naar Duitsland is aangelegd, werd vorige maand beschadigd door explosies. Poetin zei in Kazachstan dat ook de twee jaar geleden in gebruik genomen gaspijpleiding van Rusland naar Turkije en Zuid-Europa, Turk Stream, doelwit van een aanslag zou zijn geweest. Deze leiding loopt dwars door de Zwarte Zee.

Onderzocht wordt of die aanslag er inderdaad is geweest en zo ja, wie er dan achter zit. Ondertussen heeft Rusland fel geprotesteerd tegen het feit dat het niet mag deelnemen aan een internationaal onderzoek dat Denemarken, Duitsland en Zweden hebben ingesteld naar de explosies bij Nord Stream. De ambassadeurs van die drie landen zijn daarom woensdag in Moskou op het matje geroepen.

Evacuatie burgers

Het Britse ministerie van Defensie berichtte woensdag over een mogelijke evacuatie van mensen uit de door Rusland bezette stad Cherson door pro-Russische autoriteiten. ‘Zij hebben in de afgelopen dagen waarschijnlijk opdracht gegeven voor de evacuatie van sommige burgers. Waarschijnlijk anticiperen ze erop dat de gevechten zich uitbreiden naar de stad Cherson,’ aldus het ministerie.

Cherson is een van de vier regio’s die Rusland onlangs heeft geannexeerd, een stap die door Oekraïne en het Westen als illegaal wordt beschouwd. Cherson wordt net als de andere regio’s niet volledig bezet door Rusland. De stad Cherson was de eerste grote stad die tijdens de oorlog in Russische handen viel.

Banden met Turkije

Maar terwijl het Russische leger in Oekraïne zich ingraaft dan wel terugtrekt, werden in de Kazachstaanse hoofdstad Astana vooral de goede bilaterale banden met Turkije onderstreept. Rusland voert veel graan, kunstmest en brandstof uit naar Turkije en werkt er mee aan de bouw van een grote kerncentrale die volgend jaar moet worden geopend.

Erdogan heeft bij Poetin een balletje opgegooid om Rusland een tweede centrale te laten bouwen in het noorden van Turkije. Het eerste project (kosten: 20 miljard euro) wordt voor 90 procent gefinancierd door Russische staatsbedrijven. De kerncentrale zou voor Turkije zo’n 10 procent van de benodigde elektriciteit moeten genereren.