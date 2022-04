Poetin claimt zege in Marioepol, maar staalfabriek is nog steeds in Oekraïense handen

Bombardement op de Azovstalfabriek in Marioepol. Beeld AFP

De Russen proberen Marioepol al vijftig dagen in te nemen. De zuidelijke havenstad is in die periode vrijwel totaal verwoest. Het verzet van de Oekraïners concentreert zich de laatste periode in de uitgestrekte Azovstalfabriek. Oekraïense mariniers en leden van het beruchte Azovregiment (een paramilitaire, extreemrechtse militie) houden zich daar samen met een onbekend aantal burgers schuil. Het zou in totaal om een paar duizend mensen gaan, onder wie honderden gewonden.

Onpraktisch

Poetin heeft nu besloten de Oekraïners te laten zitten waar ze zitten. Het verzet is nog altijd te hevig en de omstandigheden te ingewikkeld: het is lastig opereren op een industrieterrein. Poetin noemde het onpraktisch. “We moeten voorzichtig zijn met de levens en de gezondheid van onze soldaten en officieren. Het heeft geen zin om ons in die catacomben te wagen. De bestorming is afgelopen.” Het plan is nu om het gebied zodanig af te sluiten.

Nu Marioepol volgens de Russen is ‘bevrijd’ gaat Rusland waarschijnlijk ook niet meer om de tafel met de Oekraïense leiders. President Volodimir Zelenski had juist woensdag aangeboden om ‘zonder voorwaarden’ te onderhandelen over de situatie in de stad. Inzet was de evacuatie van de soldaten en de burgers.

Het is vooralsnog onduidelijk wat hun lot zal zijn. Hoewel de situatie steeds nijpender wordt door gebrek aan water, voedsel en munitie, weigeren de verdedigers van de stad zich over te geven. Er is de afgelopen weken voortdurend geprobeerd burgers uit de stad te halen, onder meer met konvooien van het Rode Kruis. Soms lukte dat, vaak liepen de onderhandelingen over een vrije aftocht vast.

Corridor

De verovering van Marioepol is om een paar redenen belangrijk voor de Russen. Om te beginnen is het een belangrijke havenstad aan de Zwarte Zee, dus economisch en militair gezien erg waardevol. De stad was ook de ontbrekende schakel in een corridor tussen De Krim. Daar ligt de Donbasregio, met daarin de separatistische ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk. In dat gebied is nu een groot Russisch offensief gaande. Het Kremlin heeft herhaaldelijk gezegd dat de verovering van de Donbas het belangrijkste doel van de oorlog is.

Symbool

Waarnemers wijzen erop dat de strijd in Marioepol de Russen heel veel inspanning kost. Door nu de zege uit te roepen, ook al is er nog Oekraïens verzet, kan Poetin een deel van zijn troepen inzetten in de strijd om de Donbas. Precies daarom willen de Oekraïners tot het allerlaatste moment dit front open houden.

Tot slot is Marioepol uitgegroeid tot een van de symbolen van deze oorlog. Het feit dat het de Russen met al hun oorlogsgeweld maar niet lukte de stad te veroveren, was een enorme opsteker voor Oekraïne. Niet verliezen was al een overwinning. Voor de Russen blijft de stad een akelige doorn in het oog. Poetin heeft die er nu geprobeerd uit te trekken door de overwinning te claimen.