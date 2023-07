Pittoresk Duits eiland Rügen in verzet tegen komst pijpleiding: ‘Richt nog meer schade aan’

Op het Duitse schiereiland Rügen bestaat groot verzet tegen de plannen voor de bouw van een onderzeese lng-pijpleiding. Bewoners vrezen milieuschade en het wegblijven van toeristen. ‘Het strand en de zee maken deel uit van onze woonkamer.’

Over het 60 kilometer lange zandstrand van Rügen staan de witte strandstoelen in twee lange rijen opgelijnd. Voor de stoelen met gestreepte markies deint het donkerblauwe zeewater kalmpjes op en neer, in afwachting van de pakweg miljoen toeristen die het schiereiland de Oostzee dit seizoen hoopt te verwelkomen.

Maar die ogenschijnlijke kalmte is bedrieglijk: het is al maanden onrustig op deze toeristische trekpleister in het noordoosten van Duitsland. Bewoners en klimaatactivisten keren zich tegen de versnelde uitbouw van de lng-infrastructuur bij het schiereiland. “Nieuwe fietspaden laten twintig jaar op zich wachten. En voor de goedkeuring van lng-terminals is hooguit een paar weken nodig? Dat is illegaal,” zegt Maik Peltzer.

Peltzer, een veertiger, is geboren en getogen op Rügen, waar hij werkt als fysiotherapeut. Hij is een van de woordvoerders van Zukunft Sellin, een actiegroep die strijdt tegen de ontwrichting van de natuur rondom het schiereiland. “In de Oostzee beschikten haringen met de zeegrasvelden over een schitterend paaigebied. Maar de haring is bijna helemaal weg door het vergaan van de velden. De Atlantische haring komt ervoor terug, maar dat is geen Oostzeevis.”

De Duitser komt de snikhete zaal van het Haus des Gastes in het naastgelegen dorp Baabe uit. Voor het culturele centrum houden vijf politieagenten de wacht, terwijl de spanning binnen hoog oploopt als de topmannen van gasbedrijven ReGas en Gascade het woord nemen. Ze hebben het over plannen voor de invoer van vloeibaar aardgas in Duitsland, onder meer vanuit de Verenigde Staten, Noorwegen en Qatar.

Een lng-tanker voor de kust van Rügen. Beeld dpa/picture alliance via Getty Images

Luid boegeroep

“Duitse ondernemingen zoals de uwe halen aardgas uit de VS dat gefrackt is en maken mensen ziek en het milieu kapot,” zegt een eilandbewoner. “Fracken (gas winnen door het hydraulisch kraken van aardlagen, red.) is verboden in Duitsland. U weet niet eens hoeveel u heeft ingekocht?” Stefan Knabe, voorzitter van de raad van toezicht van Deutsche ReGas, blijkt de cijfers namelijk niet paraat te hebben. “Duitsland heeft veel gas nodig en dit is ons verdienmodel,” pareert Knabe. Luid boegeroep valt hem ten deel.

Samen met gasimporteur Gascade behoort ReGas als pijpleidingenbouwer tot de belangrijkste uitvoerders van de ambitieuze lng-plannen van de bondsregering in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. In eerste instantie wilde Duitsland voor de kust van Sellin een drijvende lng-terminal installeren, nadat er geen Russische aardgas meer uit de Nord Stream-gaspijplijn in het naburige Lubmin vloeide. Maar na protesten zwakte de regering de plannen op Rügen af.

De protesten waren het luidst in Binz, de mondaine badplaats op het schiereiland. Wie over de Strandpromenade van het stadje kuiert, begrijpt waarom: het wemelt van de toeristen, terwijl het hoogseizoen nog niet eens is begonnen.

Nederlandse toeristen

“Het strand en de zee maken deel uit van onze woonkamer, die mogen niet zomaar worden aangetast,” zegt Kai Gardeja, directeur toerisme in Binz, dat jaarlijks ook circa 11.000 Nederlandse toeristen ontvangt. In het stadje werden kanselier Olaf Scholz en economieminister Robert Habeck onlangs onthaald met een striemend fluitconcert. Dat protest had deels effect. Want hoewel de lng-terminal bij Rügen van de baan is, lijkt de 51 kilometer lange gaspijpleiding er wel te komen. Die is gepland tussen de haven van Mukran, op Rügen, en Lubmin, het kustplaatsje waar Nord Stream 1 aan land kwam.

De afgelopen week is de Duitse gasimporteur Gascade al begonnen met de bodemwerkzaamheden van de pijpleiding in de Oostzee. De Deutsche Umwelthilfe (DUH), vergelijkbaar met Vereniging Natuurmomenten, waarschuwt dat de werkzaamheden een verstorende werking hebben op de zeeklimaat. Volgens DUH is Gascade ‘te snel’ aan de slag gegaan. Ook Peltzer van Zukunft Sellin is kritisch. “Door de industrialisatie van Mukran heeft de biotoop van de Oostzee al veel geleden. Een nieuwe pijpleiding richt meer schade aan.”

In de klamme zaal in Baabe verdedigt Reinhard Liedtke, de burgemeester van Sellin, het Duitse besluit om – ondanks de Energiewende (de transitie naar hernieuwbare energie) – in te zetten op lng. “Herinnert u zich de gascrisis nog: het Russisch aardgas was zeer comfortabel, maar viel opeens weg. We schrokken, de noodaggregaten waren niet aan te slepen, de gasvoorraden nauwelijks gevuld. De situatie is dit jaar niet per se beter.”

Overcapaciteit na 2026

Toerismedirecteur Gardeja lacht de argumenten weg en wijst naar een recent gelekt rapport van het Duitse ministerie van Economie en Klimaat (waar Habeck de leiding heeft). Daaruit blijkt dat de geplande lng-terminals niet nodig zijn. “We zijn een petitie begonnen om de versnellingswet voor drijvende gasterminals van tafel te vegen. Zeker 80 procent van de bewoners op Rügen is tegen deze wet,” zegt hij.

Hannes Damm, woordvoerder van de Groenen in de deelstaat, valt hem bij: “Na 2026 is het aanbod van vloeibaar gas veel groter dan de vraag. De overcapaciteit is onnodig.” Volgens de politicus hebben de bewoners van Rügen en de Groenen in Mecklenburg-Voor-Pommeren al belangrijke overwinningen geboekt. Door de protesten is het aantal lng-schepen verminderd van vier naar twee, de drijvende terminal is van de baan en de werkzaamheden van de gaspijpleiding zijn een maand uitgesteld. “Hoe dichter bij 2026, hoe minder rendabel het is om te investeren. Door te traineren willen we het lng-project helemaal de nek omdraaien.”