Pete Buttigieg staakt Democratische race naar Witte Huis

Pete Buttigieg Beeld Getty Images

Het besluit komt een dag nadat oud-vicepresident Joe Biden een grote overwinning behaalde bij de voorverkiezingen in de staat South Carolina. Buttigieg werd daar vierde. Hij lichtte zijn vertrek later op de avond in een toespraak in zijn geboorteplaats South Bend, in Indiana, toe.

“Vandaag is het moment van de waarheid aangebroken. Die waarheid is dat mijn kandidatuur tot een einde is gekomen. Maar dat geldt niet voor ons uiteindelijke doel,” zo zei Buttigieg zondagavond tegen zijn supporters in South Bend. “Ons doel is altijd geweest om alle Amerikanen te verenigen in een gezamenlijke poging om Donald Trump te verslaan, en te vechten voor het behoud van onze normen en waarden.”

De 38-jarige Buttigieg kreeg tijdens de allereerste voorverkiezingen van zijn Democratische partij in Iowa nog wel de meeste stemmen. De daaropvolgende verkiezingen verliepen een stuk minder voorspoedig voor hem.

Buttigieg was tot 1 januari burgemeester van South Bend, 100 kilometer ten oosten van Chicago. Hij is in de politiek een jonge buitenstaander die open was over zijn homoseksualiteit, wat nieuw is in Amerikaanse verkiezingscampagnes.