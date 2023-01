Peru meer en meer in de greep van protest: ‘Mensen zijn geschokt door het geweld’

Peru is sinds de afzetting en arrestatie van president Pedro Castillo, meer dan zes weken geleden, het toneel van grootschalige protesten. Aanhangers van Castillo demonstreren tegen diens opvolger, voormalig vicepresident Dina Boluarte. ‘De kloof wordt steeds dieper.’

Peruaanse volksvertegenwoordigers hebben woensdag een motie ingediend die moet leiden tot de afzetting van president Boluarte. De motie is ondertekend door meer dan twintig linkse parlementsleden, bondgenoten van oud-president Pedro Castillo.

Maar de kans dat Boluarte via een stemming ook daadwerkelijk naar huis wordt gestuurd, is volgens de Vlaamse historicus en Peru-kenner Eva Willems bijzonder klein. “Dat komt doordat ze veel steun geniet van rechtse parlementsleden. Ze was vice-president onder de linkse Castillo, maar in Peru zijn traditionele partijsystemen vervaagd. De meeste parlementariërs zitten niet te wachten op verkiezingen die op zeer korte termijn worden gehouden. Boluarte wil dat ook niet, vandaar dat ze haar steunen.”

Vervroegde verkiezingen én het vertrek van Boluarte zijn juist de belangrijkste eisen van de demonstranten. Ze gingen in december de straat op uit onvrede met het aan de kant zetten van de democratisch gekozen Castillo, een voormalig vakbondsleider en onderwijzer. Castillo wilde op zijn beurt het parlement ontbinden en een noodregering installeren, in een poging de afzettingsprocedure tegen hem te voorkomen. Hij werd vervolgens opgepakt en kreeg 18 maanden voorarrest.

Achtergestelde regio’s

Het protest – waarbij al zeker 46 doden zijn gevallen – vindt vooral plaats in het zuiden van het land, de regio waar Castillo vandaan komt. Daar wonen veel boeren en arme Peruanen die volgens Willems amper profiteren van de economische groei die Peru de laatste jaren doormaakt. “De kloof wordt steeds dieper. Zeker in het zuiden voelen mensen zich achtergesteld. Daarnaast is het vertrouwen in de landelijke politiek door corruptieschandalen al heel lang zeer laag. Dat voedt de woede van de demonstranten. Je ziet nu dat niet langer alleen aanhangers van de ex-president zich roeren: er ontstaat een bredere volksbeweging.”

De woede van deze beweging richt zich vooral op president Boluarte, zegt Leonie van Iersel. De Nederlandse woont al ruim vijf jaar in hoofdstad Lima, waar ze een school voor kansarme kinderen runt met haar stichting Con Pazion. “Het volksprotest wordt hardhandig onderdrukt,” zegt ze. “Vorige week reden regeringstroepen zelfs in tanks een gebouw in Lima binnen waar tweehonderd demonstranten lagen te slapen.”

Nationale wapenstilstand

Volgens Van Iersel is het hele land ontregeld. “Van de week liepen de betogers langs m’n huis. Het gaat er stevig aan toe. Tot vorige week was het relatief rustig in Lima, maar nu is er elke avond in elke wijk wel een protest. Daarnaast zijn er veel stakingen. Hier zijn nog geen tekorten, maar in andere delen van het land zijn die er wel. Door blokkades van de hoofdwegen is er inmiddels gebrek aan medicijnen, voedsel en benzine. Vooral in het zuiden, maar inmiddels ook in het noorden.”

Boluarte riep dinsdag nog op tot een nationale wapenstilstand, in een poging de wekenlange onrust en de demonstraties te beëindigen. Ze pleitte voor ‘dialoog, vrede en eenheid’. Tegenstanders lijken echter geenszins van plan te zijn om naar huis te gaan. “Ik zag haar toespraak en ze komt behoorlijk hard over,” zegt Van Iersel. “Dat geldt ook voor haar ordetroepen. Mensen zijn geschokt door het geweld.”

Peru-expert Willems verwacht niet dat de onrust snel ophoudt. “Alleen als de verkiezingen zo snel mogelijk opnieuw worden gehouden, denk ik dat het rustiger wordt,” zegt ze.

Die algemene verkiezingen zijn nu gepland voor april 2024.

Machu Picchu voorlopig dicht Eerder deze week werd bekend dat de historische ruïnes van de Inca-stad Machu Picchu voor onbepaalde tijd de deuren sluiten voor toeristen. Ook de omliggende Inca-paden in de Andes zijn afgesloten. De beslissing is het gevolg van de aanhoudende onrust in Peru. Ruim 400 toeristen zijn geëvacueerd, volgens het ministerie zaten hier geen Nederlanders bij. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er recent weinig hulpverzoeken van Nederlanders zijn ontvangen.