‘Pence in levensgevaar bij bestorming Capitool’: Trump keek tv en weigerde in te grijpen

Bennie Thompson (op het scherm) tijdens de hoorzitting. Beeld AP

Een anonieme medewerker van het Witte Huis, die op 6 januari 2021 naar het radioverkeer van de agenten van de Secret Service luisterde, vertelde aan de onderzoekscommissie hoe de bewakers vreesden voor het leven van Pence. De identiteit van de man blijft geheim om hem te beschermen. “Leden van het beveiligingsteam van de vicepresident begonnen op dat moment te vrezen voor hun eigen levens,” zo beschreef hij wat hij hoorde. “Er waren oproepen om afscheid te nemen van familieleden.”

Op dat moment drongen aanhangers van Donald Trump het Capitool binnen om te proberen hun favoriete president in het zadel te houden na een verkiezingsnederlaag. Trump had hen ervan overtuigd dat Pence dat voor elkaar kon krijgen, maar Pence weigerde de wet te overtreden. Dat leidde tot een boze meute waarin mensen riepen dat ze Pence wilden ophangen.

Smeekbedes

Zijn beveiligers probeerden de vicepresident te evacueren terwijl de relschoppers al in het gebouw waren. In het Witte Huis probeerde vrijwel zijn hele team Trump te overtuigen om in te grijpen. Hij keek zelf naar de beelden van de Capitoolbestorming op tv – en weigerde iets te doen, verklaren meerdere getuigen. “Niets kon hem in beweging krijgen,” aldus commissievoorzitter Thompson. “Zijn medewerkers niet, zijn aanhangers niet, of de vele smeekbedes om wat te doen.”

Het zijn details uit het onderzoek van de parlementaire commissie die onderzoekt hoe de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar tot stand kwam. De commissie presenteert bevindingen in strak gescripte hoorzittingen. Met audio- en video-opnames van getuigenissen en live verhoren onder ede zetten ze uiteen dat Donald Trump de meute opjutte, heel goed wist dat die gewelddadig werd, maar weloverwogen weigerde in te grijpen.

‘Pence liet me in de steek’

Vicepresident Mike Pence deelde ondertussen wel bevelen uit aan onder meer de legerleiding om versterking te sturen. De commissie toonde foto’s van Pence bellend op de geheime locatie waar hij zich verschuilde, op het oog een parkeergarage. Trump verstuurde tijdens de aanval juist een tweet waarin hij Mike Pence een ‘lafaard’ noemde, iets wat de woede van zijn aanhangers verder kon aanwakkeren. Aan het einde van de dag zei hij tegen een anoniem gebleven medewerker nog eens: “Mike Pence heeft me in de steek gelaten.”

Een reeks leden van zijn team drong er tijdens de bestorming op aan onmiddellijk een duidelijk bericht te versturen waarin hij zijn aanhangers opriep het Capitool te verlaten. Zijn stafchef Mark Meadows liet dochter Ivanka halen om een poging te doen haar vader over te halen. Trump weigerde aanvankelijk om het woord ‘vreedzaam’ te gebruiken.

187 minuten

Het duurde 187 minuten, meer dan drie uur, voordat Trump via Twitter een video verstuurde waarin hij hen opriep naar huis te gaan. Daarin zei hij overigens ook dat hij van hen hield en dat ze ‘bijzonder’ waren. Dat stond niet in het script dat zijn medewerkers hadden voorbereid. Zodra hij uitsprak dat ze naar huis moesten gaan, verspreidde die boodschap zich onder de relschoppers, blijkt uit beelden gemaakt in het Capitool die dag.

Donderdagavond zou de laatste hoorzitting in het onderzoek plaatsvinden, maar de commissie kondigde aan toch met meer sessies te komen. “In september komen we opnieuw bijeen om door te gaan met het uiteenzetten van onze bevindingen voor het Amerikaanse volk,” zei voorzitter Bennie Thompson. De commissie wil ieder geval agenten die Trump beveiligden laten getuigen onder ede. Sommigen hebben een advocaat in de arm genomen, melden Amerikaanse media. Dat suggereert dat zij mogelijk meer waardevolle informatie hebben.