Pelosi wil haast maken met afzettingsprocedure tegen Trump

Maandagochtend zal een resolutie worden ingediend in het Huis van Afgevaardigden waarin vicepresident Mike Pence wordt opgeroepen een beroep te doen op het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet. Pence en de overige kabinetsleden kunnen hiermee Trump uit zijn functie zetten als zij oordelen dat de president onbekwaam is en niet meer in staat is om zijn taken naar behoren uit te voeren.

This morning, @SenSchumer and I placed a call to Vice President Pence to urge him to invoke the 25th Amendment which would allow the Vice President and a majority of the Cabinet to remove the President. We have not yet heard back from the Vice President. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 8 januari 2021

‘We roepen de vicepresident op om binnen 24 uur te reageren,’ aldus Pelosi in een brief aan Democratische parlementsleden. Als Pence daar niet op ingaat, zullen de benodigde documenten worden ingediend om de afzettingsprocedure op te starten in het parlement.

Het 25ste amendement vloeide voort uit de moord op president John F. Kennedy in 1963. Het is sinds 1967 van kracht en regelt wat moet gebeuren als de zittende president ‘arbeidsongeschikt’ is, bijvoorbeeld door lichamelijke of geestelijke ziekte, of als hij niet in staat is om zijn bevoegdheden en plichten te vervullen.

Als Trump dat weigert te erkennen, moeten vicepresident Pence en een meerderheid van het kabinet verklaren dat Trump ongeschikt is om zijn taken uit te voeren. Uiteindelijk is een tweederdemeerderheid in het Congres nodig om Trump werkelijk af te zetten. Pence neemt dan de taken over tot de inauguratie van Biden op 20 januari.

Afzetting

Tot nu toe steunen 210 leden van het Huis van Afgevaardigden, bijna een meerderheid, een voorstel om aan te dringen op impeachment van de president na de rellen in en rond het Capitool van afgelopen woensdag. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Pelosi noemde Trump ‘een gevaar voor de democratie’ vanwege zijn rol in het ophitsen van zijn achterban.

‘In onze taak om de grondwet en de democratie te beschermen, zijn we genoodzaakt dringend te handelen, omdat deze president een onmiddellijke bedreiging voor beide vormt,’ zei ze. ‘Door de continue aanvallen op onze democratie door deze president moeten we snel actie ondernemen.’

Verantwoordelijk

Bijna een jaar geleden overleefde Trump een impeachmentprocedure. Hij werd beschuldigd van machtsmisbruik na vermeende pogingen om Oekraïne onderzoek te laten doen naar zijn rivaal Biden bij de presidentsverkiezingen. De meerderheid van de door zijn eigen Republikeinen gedomineerde Senaat sprak hem vrij.

Een meerderheid van de Amerikanen vindt dat president Donald Trump het Witte Huis nu moet verlaten vóór de officiële machtsoverdracht aan Joe Biden op 20 januari. Twee derde houdt het staatshoofd verantwoordelijk voor het ophitsen tot de bestorming van het Capitool woensdag en 56 procent vindt dat dat directe gevolgen voor zijn positie moet hebben. Dat blijkt uit een peiling van de zender ABC News en onderzoeksbureau Ipsos.