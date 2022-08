Pelosi bindt niet in: ‘Amerika’s solidariteit met Taiwan is cruciaal’

Nanci Pelosi (tweede van links) sprak woensdag met de Taiwanese president Tsai Ing-wen (tweede van rechts). Beeld Chien Chih-Hung/Getty Images

“Onze delegatie is naar Taiwan gekomen om ondubbelzinnig duidelijk te maken dat we Taiwan niet in de steek zullen laten,” aldus Pelosi. “Nu, meer dan ooit, is Amerika’s solidariteit met Taiwan cruciaal, en dat is de boodschap die we hier vandaag brengen.”

Tijdens haar geruchtmakende bezoek aan het eiland zei Pelosi in een toespraak tot het Taiwanese parlement dat nieuwe Amerikaanse wetgeving (gericht op het versterken van de Amerikaanse chipindustrie om te concurreren met China) ‘grotere kansen biedt voor economische samenwerking tussen de VS en Taiwan’.

China beschouwt Taiwan, dat de facto al ruim zeventig jaar onafhankelijk is, als een afvallige provincie. Die zal volgens China eens terugkeren bij het moederland, indien nodig met militaire middelen. China wil dan ook geen Amerikaanse ‘avonturen’ in de eigen achtertuin en voelt zich geschoffeerd door Pelosi’s bezoek.

Vergelding

De VS heeft China gewaarschuwd het bezoek van Pelosi niet te gebruiken als voorwendsel voor militaire acties tegen Taiwan. China is woedend dat Pelosi Taiwan prees als ‘een van de meest vrije samenlevingen ter wereld’ en het eiland alle mogelijke Amerikaanse solidariteit beloofde.

Als vergelding voor Pelosi’s bezoek kondigde de Chinese douane een schorsing aan van onder meer de invoer van citrusvruchten en ander fruit als ook van bevroren makreel, allemaal uit Taiwan. Het ministerie van Handel verbood de export van natuurlijk zand naar Taiwan.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het bezoek van Pelosi de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan ernstig schaadt, ‘een ernstige impact heeft op de politieke basis van de betrekkingen tussen China en de VS en een ernstige inbreuk vormt op de soevereiniteit en territoriale integriteit van China’.



Sommige van de reeds geplande militaire oefeningen van China zullen nu, bij wijze van represaille voor de Amerikaanse ‘provocatie’, plaatsvinden binnen het 12-zeemijls zee- en luchtgebied van Taiwan. Volgens het Taiwanese ministerie van Defensie een ongekende stap die volgens een hoge defensiefunctionaris neerkomt op een ‘zee- en luchtblokkade van Taiwan’.

Activisten

Pelosi, in haar jonge jaren al een fel China-criticus vanwege mensenrechtenschendingen, had tevens een ontmoeting met een voormalige activist van de Tiananmen-studentenprotesten uit 1989, een boekhandelaar uit Hongkong die eerder werd opgepakt door China en een Taiwanese activist die onlangs door China is vrijgelaten.

De laatste Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden die naar Taiwan ging was Newt Gingrich, in 1997. Pelosi’s bezoek vindt plaats in een tijd van sterk verslechterende Chinees-Amerikaanse betrekkingen. Anders dan ten tijde van Gingrich is China nu een veel machtigere economische, militaire en geopolitieke macht.