Pelgrims houden afstand bij de hadj in Mekka

De Kaäba van Mekka is woensdag nagenoeg leeg. Slechts duizend moslims – Saoediërs of buitenlanders die al ingezetene van het koninkrijk waren – mogen beginnen aan de hadj.

De hajd is de belangrijkste jaarlijkse pelgrimage binnen het islamitische geloof. De deelnemers aan de hadj moesten voorafgaand aan het bezoek zeven dagen thuis in zelfisolatie. Bij hun aankomst in Mekka moesten zij in hun hotel opnieuw in isolatie. Per groep van vijftig gelovigen is er een speciale gezondheidsleider die erop toeziet dat de aanwijzingen zoals het dragen van mondkapjes worden opgevolgd.

Normaal gesproken is de Kaäba van Mekka (en in mindere mate die in Medina) het stralend middelpunt van die tocht en trekken gemiddeld zo’n 2 miljoen moslims voorbij aan het belangrijkste heiligdom van hun geloof. Maar ook bedevaartsoorden hebben zich te schikken naar de pandemie.

Het is een fikse economische tegenvaller voor Saoedi-Arabië, dat in goede jaren tot 14 miljard euro wist te verdienen aan religieus toerisme.

