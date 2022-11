Peiling Musk: Trump mag terug op Twitter, vindt kleine meerderheid gebruikers

Beeld AP

Republikein Trump probeerde eerder deze week nog via een hoger beroep zijn permanente schorsing op Twitter ongedaan te maken. Trump werd van het sociale medium verbannen nadat zijn aanhangers op 6 januari 2021 het Capitool hadden bestormd.

Rond 08.00 uur Nederlandse tijd hadden al meer dan 6,7 miljoen Twitter-gebruikers een stem uitgebracht in de peiling die Twitter-eigenaar Elon Musk via zijn eigen Twitter-account online had gezet. Op dit moment lijkt er een meerderheid van 54 procent te zijn voor de terugkomst van Trump. Die kleine meerderheid is de afgelopen uren constant aanwezig geweest.

Binnen iets minder dan 17 uur wordt de peiling afgesloten. ‘Vox Populi, Vox Dei,’ tweette Musk bij de peiling, Latijn voor ‘De stem van het volk is de stem van God’.

Aanzetten tot geweld

Twitter zei vorig jaar Trump van het platform te hebben verwijderd ‘vanwege het risico van verder aanzetten tot geweld’ nadat zijn aanhangers het Amerikaanse parlement hadden bestormd.

Die probeerden te voorkomen dat de uitslag van de presidentsverkiezingen, die door Joe Biden waren gewonnen, werd bekrachtigd. In mei dit jaar verwierp een rechter in San Francisco nog de claim van zijn advocaten dat het verbod in strijd was met de vrijheid van meningsuiting.

Trump had meer dan tachtig miljoen volgers op Twitter. Op zijn Twitter-kopie Truth Social zijn het er slechts een paar miljoen en dat platform kampt bovendien met financiële problemen.